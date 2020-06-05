Нацрада трусить телеканал Порошенка через сраку.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий", контрольованого лідером опозиційної партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

Підставою для перевірки стала програма "Ехо України" з ведучим Матвієм Ганапольським. Як повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, в програмі зафіксовано використання ненормативної лексики, а програму транслювали в час, доступний для дитячої аудиторії, а отже, в діях телеканалу є ознаки порушення телеканалом норм закону про захист неповнолітніх від шкідливого контенту, інформує видання "Детектор медіа".

Член Нацради Олександр Ільяшенко зауважив, що в проєкті рішення як приклади ненормативної лексики наведено лише два слова: "срака" і "гівно". "У мене є великі сумніви, що це тягне на якусь санкцію", – сказав він і запитав у юристів, чи є тут порушення з юридичної точки зору.

Представниця юридичного управління Нацради сказала, що управління підтримує цей проєкт, "тому що дані висловлювання можуть зашкодити неповнолітнім, і ці висловлювання були сказані саме ведучим програми, а не гостем".

Відтак семеро членів Нацради підтримали проведення перевірки телеканалу "Прямий", утримався лише пан Ільяшенко.

Під час програми "Ехо України" у травні Матвій Ганапольський запропонував народному депутату від "Слуги народу" Юрію Камельчуку та всім критикам Петра Порошенка "йти у сраку".

Сам Ганапольський сказав, що не вбачає у своїх репліках шкідливого контенту, й нагадав, що слово "срака" у публічній сфері полюбляє вживати і Володимир Зеленський. Зі слів Ганапольського, Зеленський в ефірі каналу "1+1" неодноразово вимовляв ті слова, які зараз Нацрада вважає лайкою та через які призначила перевірку.

Під час свіжого випуску "Еха України" в ефірі показали відео 2018 року, яке демонструвалося в новинах на "1+1"; на відео майбутній Президент говорить "Ідіть у сраку" на адресу депутата Олега Барни, який облаяв журналіста у Верховній Раді.

Також на "Прямому" показали уривок із серіалу "Слуга народу", в котрому персонаж Зеленського говорить: "Идите в жопу" ("Йдіть в дупу", – Z). "Це Президент. Я навіть не знаю... Можливо, йому можна, а іншим не можна", – сказав Ганапольський.

"Справжній привід для чергової перевірки "Прямого" викликає сумніви", – додав він.

Для телеканалу "Прямий" це вже третя перевірка Нацради за пів року.

9 січня Нацрада призначила позапланову перевірку каналу за скаргою на ведучого Сергія Пояркова, який ображав у програмі "Поярков News" Президента Зеленського.

9 квітня Нацрада призначила позапланову перевірку "Прямого" через трансляцію програми "Вата-шоу", у якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення норм законів "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію" і "Про захист суспільної моралі".

Зазначимо, що обидва слова є без жодних поміток в словнику Грінченка (одне з них — з ілюстрацією з народного прислів'я: "Не займати гівна, і вонять не буде. Ном. № 3289.") та у Великому тлумачному словнику сучаної української мови (за редакцією В.Бусола), рекомендованому Міністерством освіти та науки України (гівно – на стор.236, срака — на стор.1380).



У виданих Іваном Франком "Галицько-руських народних приповідках" слово "срака" зустрічається 99 разів, гівно — 26 разів (і ще 12 – зі словом "гімно").

Пошук в Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови дає 1479 фрагментів текстів зі словом "срака" (частота 2,92 на мільйон слововживань), зі словом "гівно" – 1210 фрагментів (2,39 на мільйон).