Нацрада оштрафувала проросійські телеканали через трансляцію гейтспічу.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення застосувала штрафні санкції до телеканалів "112 Україна", NewsOne та "Наш" через мову ворожнечі.

Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 27 травня.

Зокрема, 114 тисяч гривень муситиме сплатити до державного бюджету ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал NEWSONE) через поширення в етері мови ворожнечі стосовно україномовного населення країни. Гейтспіч пролунав у січні з уст гостя програми "Епіцентр української політики" В’ячеслава Піховшека, проте, висновує Нацрада, ані ведуча, ані телерадіоорганізація не вжили заходів для припинення правопорушення в ефірі.

"Висловлювання В. Піховшека, що прозвучали під час передачі, містили ксенофобські, дискримінаційні та принизливі ознаки, оскільки частину українського суспільства за ознакою мови та прихильності до демократичного розвитку України було названо «ворогами» з агресивними намірами стосовно російськомовного населення України. Вони були спрямовані не на критику держави чи певних посадових осіб, а мали ознаки підбурювання й ненависті до певних груп суспільства, об’єднаних промовцем до категорії «бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України», «море бандеровщины». Слід пам’ятати, що термін «бандеровець», «бандеровщина» використовується у російській пропаганді щодо України в різних формах як негативний стигматизуючий. У контексті промови В. Піховшек використав його стосовно етнічних українців, зокрема носіїв української мови", – поінформували в Нацраді.

Регулятор вважає, що, "зважаючи на тривалу агресію Російської Федерації проти України, подібні заяви можуть бути сприйняті як опосередкований заклик до конфронтації і посилення соціальної напруженості, підбурення до агресії і насильства до осіб за ознаками приналежності до української нації чи тих, які є носіями державної мови". "Крім того, агресивна політика РФ щодо України супроводжується потужним інформаційним супроводом, який виправдовує цю агресію потребою захисту «російськомовного населення» України. У такому контексті висловлювання В. Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних і громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення «російськомовного суспільства» всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні («убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги»)", – йдеться у повідомленні.

Уповноважений із захисту державної мови, а також Комісія з журналістської етики підтвердили, що у виступі Піховшека було порушення закону.

Згідно Нацрада на підставі частини восьмої статті 72 закону України "Про телебачення і радіомовлення" до ТОВ "Новини 24 години" застосувала санкції у вигляді стягнення штрафу – 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

Натомість ТОВ "ТРК "112-ТВ" (супутниковий телеканал "112 УКРАЇНА") оштрафують через заяви колишнього лідера колишньої комуністичної партії України Петра Симоненка: його висловлювання у передачі "Голос народу" висловлювання мали "дискримінаційний і провокативний характер", при тім не отримали належної реакції від працівників телеканалу.

"У своїх висловлюваннях П. Симоненко стверджує, що в Україні на території окремих районів Луганської і Донецької областей триває внутрішній конфлікт. Він називає його «громадянською війною», тобто такою формою збройного конфлікту на території України, яка виключає Російську Федерацію як учасника і сторону цього конфлікту. Політик визначив, що виконавцями, ініціаторами «гражданской войны» були «украинские националисты и неофашисты», яких підтримали США. Таким чином, гість програми використовував дискримінаційні, образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією – «еврофашизм», «неофашисты розвязали войну», «огненный плацдарм для противоречий между Украиной и Россией» – з явним наміром затаврувати політичний режим в Україні, Збройні сили України, союзників України у боротьбі з російською агресією. Будь-який громадянин України, який піднявся на захист незалежності і територіальної цілісності своєї країни, підпадає у політика під визначення «фашист». Політичне керівництво України, її союзники у боротьбі з російською агресією, Збройні сили України, соціально активна частина населення України оцінюються в програмі як джерело загрози та небезпеки, їхнім діям приписуються вмотивовані ідеологією «фашизму» деструктивні та агресивні наміри", – йдеться у ремарці Найради.

На думку регулятора, заяви Симоненка мають ознаки заклику до розпалення ворожнечі та можуть призвести до подальшого розпалювання насильства та агресії. Повтор програми без купюр свідчить про те, що редакція і не бажала виправляти висловлювання комуніста. Штраф – 114 тисяч гривень.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення також наклала два штрафи на канал "Наш" (юридична особа ТОВ "Наш 365") через висловлювання колишньої народної депутатки Олени Бондаренко експрем'єра Миколу Азарова про Збройні Сили України.

Бондаренко в етері каналу "Наш" називала українських військовиків злочинцями та порушниками присяги. А Азаров заперечував участь ЗС РФ у війні на Донбасі, використовував висловлювання "военные преступники" стосовно ЗСУ та учасників добровольчих батальйонів, які захищають територіальну цілісність України. Ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на такі слова.