Курс рубля в Росії стрімко впав.

Це стало наслідком суперечок між країнами-членами ОПЕК+, які виникли напередодні чергових перемовин.

У четвер, четвертого червня, з початку торгів на Московській біржі рубль слабшав щодо основних валют. Курс долара злетів вище за 69 рублів, а євро зміцнився на рівні понад 77 рублів. Про це свідчать дані з торговельного майданчика, які наводить інформаційне агентство «Інтерфакс».

На момент завершення торгів курс долара США становив 69,29 рубля, що на 62,5 копійки вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 78,42 рубля, тобто подорожчавши на 1,26 рубля. Вартість бівалютного кошика ($ 0,55 і EUR 0,45) зросла на 91,19 копійки – до 73,4 рубля.

Паралельно відбулося зниження головних російських фондових індексів. Мосбіржа і РТС знизилися разом з рублем на 1,1 відсотка і 1,88 відсотка відповідно.

Варто зауважити, що упродовж цього тижня й до четверга рубль постійно нарощував свій курс. Це відбувалося паралельно зі зростанням цін на нафту, яке відбувалося на тлі оптимістичних сподівань від зустрічі ОПЕК+, де сторони, як очікували, мали посилити скорочення видобутку. Відтак нафта досягла своєї максимальної ціни, від початку березня.

Однак напередодні, третього червня, стало відомо про проблеми в перемовинах, які виникли через низку країн, які ігнорують встановлені для них квоти нафтовидобутку. Джерела стверджують, що Росія і Саудівська Аравія намагаються домогтися від Нігерії та Іраку твердих гарантій виконання угоди, в іншому випадку зустріч не відбудеться і на наступному тижні. Відтак у четвер, 4 червня, на цьому тлі нафта марки Brent подешевшала до рівня 39 доларів за барель, а WTI – до 36,5 долара.