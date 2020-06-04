Спілка кінематографістів вимагає відставки голови Держкіно через хамство.

Національна спілка кінематографістів України виступила із вимогою відставки голови Державної аґенції з питань кіно Марини Кудерчук. Кінематографісти вважають Кудерчук некомпетентною для посади, а також скаржаться на недостойну державного службовця поведінку.

Про це йдеться у заяві НСКУ, опублікованій наступного дня після зустрічі представників спілки із очільницею Держкіно у рамках розширеного засідання секретаріату правління спілки. Розмова відбулася 2 червня. На самому початку обговорення Кудерчук гримнула дверима, висловивши невдоволення першим же виступом представниці спілки.

"Вважаємо, що керівник такого рівня має бути готовим до публічних дискусій, насамперед з професіоналами. Вперше ми зустрічаємось з такою поведінкою і таким ставленням. Таким чином, НСКУ, кінематографічна спільнота, як і досі, залишилась непоінформованою про стратегію розвитку кіногалузі і тактику розв'язання гострих проблем. Вважаємо, ця людина не має права займати посаду чиновника такого рангу", – йдеться в листі до Президента та прем’єр-міністра.

У повідомленні на сайті спілки йдеться про те, що ініціатором розмови виступили самі кіномитці. І це була перша їхня зустріч із Мариною Кудерчук. Представники галузі прагнули обговорити становище із фінансуванням кінематографу (нагадаємо, під час "карантинного" секвестру Кудерчук добровільно погодилася на зменшення низки культурних програм, вважаючи їх непріоритетними), зокрема критичні справи Довженко-Центру – "аби в діалозі з нею з’ясувати, що саме відбувається, що нас чекає в найближчому майбутньому".

Відкриваючи засідання, голова спілки Олесь Янчук коротко охарактеризував тривоги кінематографістів і запропонував пані Кудерчук виступити. Чиновниця відмовилась, сказавши, що воліє слухати.

Першою взяла слово Ганна Чміль, колишня керівниця кінематографу, академік Національної академії мистецтв України. Зі слів очевидців, пані Чміль у максимально толерантній формі рекомендувала голові Держкіно не поспішати і не позбавляти фінансування Національний центр Олександра Довженка, кіноархів. Натомість Марина Кудерчук сприйняла цей виступ роздратовано, закликавши не довіряти побрехенькам із фейсбуку. Відтак вона залишила засідання.

Як інформує Спілка кінематографістів, згодом голова НСКУ прийняв телефонний дзвінок від Кудерчук; в розмові вона назвала засідання "мєлкой подлостью" і "цирком".

Спілка назвала поведінку Марини Кудерчук "неадекватністю" і "хамством".

За демаршем Марини Кудерчук спостерігали Лариса Кадочникова, Роман Балаян, Лесь Санін, Юрій Гармаш, Володимир Тихий, Анатолій Кокуш та інші.

Кінознавець Сергій Тримбач написав на своїй сторінці у Facebook: "Ми побачили людину, не тільки малокомпетентну, чий власне кінематографічний досвід вичерпується недовгим перебуванням у кріслі директора Запорізького кінотеатру (відтак усі її балачки в оприлюднених інтерв’ю в основному зосереджені на справах кінотеатральних), а й з особливим моральним кодексом. В основі якого презирство до кіно як мистецтва і до людей, які й створюють те мистецтво".

"Поведінка очольниці викликала легкий шок навіть у завжди іронічного Романа Балаяна: «Такого я ще не бачив!» І справді: ми, кінематографісти, на своєму віку бачили багатьох чиновників – і суто партєйних, які вчили нас жити, нерідко трохи навіть (бувало й таке) ніяковіючи від того, що перед ними знамениті артисти і режисери, цілком дорослі. І держкіновські, які вимагали від нас «чистоти помислів» і натхненного служіння «хоть чему-нибудь, но правильному». І новітніх українських… Кінематографісти – люди незрідка нервові, вони дозволяли собі кричати і навіть ображати чиновників, але ж ті стояли, аки скелі непорушні. Бо ж істина проста: людина на високій посаді апріорі мусить бути готовою до публічного захисту своїх позицій. А тут – яка там уже публічність?" – прокоментував Тримбач.