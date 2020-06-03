На Трампа подали до суду через указ про регулювання соцмереж.

Позивачем виступила правозахисна громадська організація, спонсорована передовими компаніями технологічної галузі.

Некомерційна правозахисна організація «Центр демократії та технологій» (Center for Democracy & Technology – CDT) подала позов проти указу президента Дональда Трампа про регулювання соціальних мереж. CDT підтримують такі велетні технологічної галузі, як, приміром, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook і Twitter.

Позивачі стверджують, що розпорядження американського президента порушує Першу поправку до Конституції США. «Дії президента – це пряма атака на свободу слова, гарантовану першою поправкою», – йдеться в прес-релізі CDT, опублікованому у вівторок, другого червня.

Правозахисники відзначають, що президент видав указ після того, як Twitter Inc вніс зауваження до одного з твітів Трампа, і називають його «явно каральним». У позові стверджують, що розпорядження глави Білого дому «охолодить майбутні онлайн-висловлювання інших ораторів» і знизить здатність американців вільно висловлюватися в інтернеті.

«Президент дав зрозуміти, що його мета – використання погрози відплати і майбутнього регулювання для того, щоб змусити платформи змінити їхню модерацію контенту, через що небезпека дезінформації і тиску на виборців буде безперешкодно зростати в рік виборів», – наголошено в заяві організації.

Нагадаємо, що 28 травня Дональд Трамп видав указ про перегляд відповідальності соцмереж за опублікований користувачами контент і можливостей його модерації. Він теж заявив про плани репрезентувати закон, який скасовує правовий захист інтернет-компаній, включно з Twitter і Facebook.