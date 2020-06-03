На Трампа подали до суду через указ про регулювання соцмереж.

Позивачем виступила правозахисна громадська організація, спонсорована передовими компаніями технологічної галузі.

 

 

Некомерційна правозахисна організація «Центр демократії та технологій» (Center for Democracy & Technology – CDT) подала позов проти указу президента Дональда Трампа про регулювання соціальних мереж. CDT підтримують такі велетні технологічної галузі, як, приміром, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook і Twitter.

 

Позивачі стверджують, що розпорядження американського президента порушує Першу поправку до Конституції США. «Дії президента – це пряма атака на свободу слова, гарантовану першою поправкою», – йдеться в прес-релізі CDT, опублікованому у вівторок, другого червня.

 

Правозахисники відзначають, що президент видав указ після того, як Twitter Inc вніс зауваження до одного з твітів Трампа, і називають його «явно каральним». У позові стверджують, що розпорядження глави Білого дому «охолодить майбутні онлайн-висловлювання інших ораторів» і знизить здатність американців вільно висловлюватися в інтернеті.

 

«Президент дав зрозуміти, що його мета – використання погрози відплати і майбутнього регулювання для того, щоб змусити платформи змінити їхню модерацію контенту, через що небезпека дезінформації і тиску на виборців буде безперешкодно зростати в рік виборів», – наголошено в заяві організації. 

 

Нагадаємо, що 28 травня Дональд Трамп видав указ про перегляд відповідальності соцмереж за опублікований користувачами контент і можливостей його модерації. Він теж заявив про плани репрезентувати закон, який скасовує правовий захист інтернет-компаній, включно з Twitter і Facebook.

03.06.2020

До теми

У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Настає час, коли наші мізки поступово переміщаються у комп’ютерні системи. Поки це лиш спогади, планування та навігація. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо, свобода волі...
31.05.20 | | Наука
Конструювання політичних партій нового покоління
Тарас ПЛАХТІЙ
Якою має бути політична партія у часи постмодерну
31.05.20 | | Дискурси
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20 | | Наука
Bad-Ems.ru
Юрій Андрухович
Росія й російське – це наша дуже шкідлива звичка, від якої дуже варто відмовитися. Або ми її, або вона нас. Краще, щоб ми її
29.05.20 | | Дискурси
Політичні нащадки пакту Молотова-Ріббентропа
Сергій Рябенко
Як Кремль намагається виправдати радянсько-нацистську таємну угоду «Мюнхенською змовою».
29.05.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.