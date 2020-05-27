Дональд Трамп погрожує закрити соцмережі в США.

Напередодні адміністрація Twitter позначила деякі пости американського президента як «такі що вводять в оману».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в середу, 27 травня, пригрозив закрити соціальні мережі. Таким чином від відреагував на те, що адміністрація мікроблогу критично оцінила висловлювання глави Білого дому.

 

Представники компанії Twitter 26 травня промаркували два твіти Трампа позначками «такі що вводять в оману». Позначені були пости, в яких президент США згадав про намір влади Каліфорнії розіслати виборцям бюлетені поштою. «Така практика загрожує підтасовуванням результатів голосування», – заявив глава Білого дому. Адміністратори Twitter помістили під цим висловлюванням знак оклику, при натисканні на який користувачі бачать напис, який пояснює, що «автор робить необґрунтовані заяви про те, що голосування поштою призведе до фальсифікації голосів».

 

Через що американський лідер заявив, що «Twitter повністю пригнічує свободу слова», і пообіцяв, як президент США, не допустити цього».

 

Згодом Трамп конкретизував своє попередження на адресу компанії: «У республіканців склалося враження, що соціальні ЗМІ абсолютно пигнічують консервативні голоси. Ми будемо їх жорстко регулювати або закриємо, перш ніж дамо такому статися». Знаменно, що й ця заява глави Білого дому була оприлюднена на його офіційній сторінці в мікроблозі Twitter. Трамп уточнив: «Ми бачили, що вони намагалися зробити, і зазнали невдачі, в 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб була втілена в життя аналогічна, але витонченіша схема».

 

Нагадаємо, в 2016 році відбулися президентські вибори в США. У ході передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звинувачував соцмережі, що ті грають на боці його конкурентки, Гілларі Клінтон.

27.05.2020

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