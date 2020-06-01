Настоятель Почаївський лаври виступив проти чипів, Ґейтса і вакцин від ковіду.

Vитрополит Почаївський Володимир (Мороз), вікарій Київської митрополії УПЦ (МП), намісник Почаївської лаври, виступив від імені монастиря з підтримкою заяви cиноду Православної Церкви Молдови від 19 травня, в якій владу Молдови звинуватили в змові з засновником компанії Microsoft Біллом Ґейтсом, який через вакцини проти коронавірусу"хоче впровадити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G".

Про це повідомляє видання "Релігія в Україні" з посиланням на сайт Молдовської митрополії РПЦ.

Незважаючи на те, що заяву молдовського православіє висміяли через конспірологічні бздури, митрополит Почаївський висловив з нею цілковиту солідарність і застеріг від використання щеплень проти коронавірусу.

На його переконання, заклик Молдовської православної церкви "є надзвичайно актуальним і відповідає на надзвичайно серйозні виклики сучасності". Митрополит Володимир закликає колег із Молдови "і надалі твердо і рішуче захищали християнські цінності і попереджали православних християн про небезпеки нашого часу".

Два тижні тому синод Молдовської митрополії РПЦ звернувся до влади зі закликом не допустити примусового вакцинування від коронавірусу через “додаткову інформацію".

“Необхідно заявити, що вакцинація представляє небезпеку мікрочіпування або потрапляння в організм людини сторонніх пристроїв. Суспільство в багатьох європейських країнах протестує проти обов’язкового використання вакцин, особливо вакцини проти COVID-19, тому що воно розглядає їх як шлях для глобальної системи антихристів ввести мікрочіпи в тіла людей, щоб контролювати їх за допомогою технології 5G”, – йшлося у зверненні синоду.

Згідно з документом, “Білл Ґейтс вважається основною людиною, відповідальною за створення технології мікрочіпування за допомогою вакцини, яка вводить наночастинки в організм, які реагують на хвилі, що передаються технологією 5G, і дозволяють системі дистанційно керувати людьми”.