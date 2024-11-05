Львів стане першим містом в Україні, де тестуватимуть мережу 5G.

Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу. Про це повідомляє видання Економічна правда. 

 

 

Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька джерел на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

 

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

 

У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

 

Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

5G — це стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління.  Основна його особливість – значно вища швидкість передачі даних. Очікують, що швидкість мобільного інтернету при технології 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що суттєво перевищує швидкість 4G LTE.

 

Недоліком технології 5G є те, що для забезпечення швидкісної передачі даних потрібна значно більша кількість передавачів, тобто мобільні антени доведеться встановлювати значно щільніше, ніж для технології 3G чи 4G.

 

У січні 2024 року Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів та участь України в програмах фінансової підтримки ЄС.

 

27 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили п'яте покоління мобільних мереж 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку

 

З 23 вересня по 8 жовтняви компанія ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" спільно з приватним акціонерним товариством "ВФ Україна" (ТМ Vodafone) проводила випробування 5G у Винниках під Львовом. Тестування проводилося з метою продемонструвати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR, що мало дозволити оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектру та витрати на впровадження цієї системи.

Утім, жителі Винник у цей період спробувати зв’язок нового покоління не змогли - демонстрація була закритою і доступ до мережі мали лише тестові (непублічні) SIM картки та тестові термінали.

05.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Довге відлуння слова
Віктор Палинський
Богдан Смоляк видав книжку поезій, що мала б побачити світ ще в 70-х роках минулого сторіччя як його дебютна збірка. Тоді, в силу обставин і радянських умов, не вийшло. Та це слово відлунює, не піддається Хроносовим снам. Адже не зблякло. Не загубилося.
03.11.24 | | Штука
Маленький капітан
Віталій Портников
Коли маленький радянський капітан стає маршалом вкраденого світу, а країною радянських маршалів починає керувати маленький миршавий підполковник
03.11.24 | | Дискурси
У напрямку батьківщини
Василь МАХНО
Так-так я часто сюди приходжу постояти перед океаном і вдивлятися у напрям батьківщини.  Наче немає батьківщини, а тільки – напрямок?
02.11.24 | | Дискурси
Квартет «Фенікс» у Музеї Шептицького
У неділю, 3 листопада,  о 17.00 Музей митрополита Андрея Шептицького  запрошує на музично-поетичний вечір за участі Phoenix String Quartet та акторів-заньківчан Олександри Бонковської і Юрія Чекова.
31.10.24 | | Штука
Жінка біля війни
Тарас Прохасько
Вона знає, що невдовзі помре від раку легенів, знає, що хотіла би, щоби це було від куріння, але то не так. І точно знає, що усі історії безконечні. Я для неї тільки правнук
31.10.24 | | Дискурси
Прем’єра камерної опери «Русалонька» 
Історія про кохання, самопожертву та силу мрії, яка надихає й сьогодні. 3 листопада о 15:00 Львівській національній опері відбудеться прем’єра камерної опери «Русалонька» Ясухіро Касаматсу. Вона стане першою японською оперою на українській сцені.
30.10.24 | | Штука
Органний зал: історія відкриття
Двері Львівського органного залу відчинилися для слухачів 3 листопада 1969 року. Органний зал у Львові став першим концертним органним залом в Україні й одразу посів місце одного з найбільш цікавих та важливих концертних майданчиків на музичній мапі Львова та України.
30.10.24 | | Штука
Національні спільноти: фільм у скансені
Як насправді жилося “нацменшинам” у радянські часи? Чи вивчали вони мову своєї спільноти? Яким було повернення у рідний Крим для кримських татар, які виросли в депортації? Чи відчули національні спільноти відродження після відновлення Незалежності України у 1991 році? 
30.10.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.