Львів стане першим містом в Україні, де тестуватимуть мережу 5G.

Першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу. Про це повідомляє видання Економічна правда.

Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька джерел на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

ДЛЯ ДОВІДКИ: 5G — це стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління. Основна його особливість – значно вища швидкість передачі даних. Очікують, що швидкість мобільного інтернету при технології 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що суттєво перевищує швидкість 4G LTE. Недоліком технології 5G є те, що для забезпечення швидкісної передачі даних потрібна значно більша кількість передавачів, тобто мобільні антени доведеться встановлювати значно щільніше, ніж для технології 3G чи 4G. У січні 2024 року Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів та участь України в програмах фінансової підтримки ЄС. 27 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні вперше в тестовому режимі запустили п'яте покоління мобільних мереж 5G. Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку

З 23 вересня по 8 жовтняви компанія ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" спільно з приватним акціонерним товариством "ВФ Україна" (ТМ Vodafone) проводила випробування 5G у Винниках під Львовом. Тестування проводилося з метою продемонструвати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR, що мало дозволити оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектру та витрати на впровадження цієї системи.

Утім, жителі Винник у цей період спробувати зв’язок нового покоління не змогли - демонстрація була закритою і доступ до мережі мали лише тестові (непублічні) SIM картки та тестові термінали.