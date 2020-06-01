Вінницьку поліцію очолив фіґурант "справи 2 травня".

1 червня у Вінниці відрекомендували нового очільника обласного управління Національної поліції. Іван Іщенко замінив на цій посаді Юрія Пендоса, звільненого через скандал зі стріляниною в Броварах. Раніше Іщенко був заступником начальника ГУ НП в Одеській області. Під час горезвісних заворушень в Одесі 2 травня 2014 року він стояв у натовпі проросійських сил і, як зафіксовано на камерах, не втручався в стрілянину.

Під час презентації до будівлі обласного управління прийшли ветерани війни на Донбасі, повідомляє видання "Вежа".

Іщенко зустрівся з пікетувальниками і запевнив, що завжди стояв на позиціях того, що Одеса – українське місто, сказавши, що брав безпосередню участь в її захисті.

"Мною було прийняте рішення і затримано (це можна перевірити) більше як 100 так званих “тітуханів”, прихильників “руського міра” (може навіть до 200). І коли я вже розумів, що щось не те коїться, особисто своїми руками (це просто якщо дивитися все відео, і потім, що було біля будинку профспілок) я відстоював наше місто, Одесу. І віддавав особисто потім розпорядження про арешт прихильників цього “руського міра”, – виправдовувався Іщенко.

Про можливе призначення Івана Іщенка стало відомо в суботу 30 травня. Зокрема, про це писав волонтер та колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Балан (Сініцин). "2 травня 2014 року в Одесі Іщенко з Фучеджи (колишній заступник начальника ГУ МВС; утік з України, – Z) та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сепарів", – написав волонтер у Facebook.

Також Сініцин поширив скріншот із відео, на якому Іван Іщенко 2 травня зафіксований поруч із заворушниками, що стріляють з-за спин поліції в бік українських активістів.

Попереднього керівника вінницької поліції Юрія Педоса відсторонили від виконання обов’язків минулої п’ятниці, 29 травня, формально – через грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів. Фактично ж – через не зауважений поліцією виїзд кількох десятків вінниччан зі зброєю на сутичку до Броварів.

Натомість генерала Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції, що відповідатиме за ведення інституту дізнання на території Західної та Центральної України.