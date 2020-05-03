МЗС дало Зеленському урок реакції на трагедію 2 травня.

 

Міністерство закордонних справ України висловило жаль з приводу лицемірства російської пропаганди щодо шостих роковин трагічних подій в Одесі й використання цієї трагедії для розпалювання ворожнечі та ненависті.

 

Про це йдеться у заяві МЗС України, поширеній ввечері в суботу по завершенні інформаційного дня.

 

 

"Події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ в рамках реалізації провального проєкту «Новоросія», спрямованого на дестабілізацію українського Сходу і Півдня та дезінтеграції України. В Одесі екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі, – проголошення фейкової «народної республіки», масові заворушення із застосуванням зброї за допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, паралізація місцевих органів влади та силових структур", – нагадує МЗС України.

 

"2 травня мало стати вирішальним днем у реалізації цих планів. Напад озброєних та екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України став спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві. 

 

МЗС обурилося, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі "жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, які передували пожежі у Будинку профспілок". Так само не згадуються встановлені факти внутрішніх займань у Будинку профспілок, а також рятування заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України.

 

Зовнішньополітичне відомство запевняє, що українські правоохоронні органи роблять все можливе для пошуку і притягнення до відповідальності винних у злочинах осіб. За результатами розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду скеровано 37 обвинувальних актів. Стосовно трьох осіб судами винесено обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі.

 

"Єдиною стороною, яка відверто не зацікавлена у встановленні об’єктивної картини трагічних подій в Одесі та причин, які призвели до трагедії, є Росія. Москва не лише переховувала одного з головних фігурантів розслідування, колишнього заступника начальника ГУ МВС Одеської області Д.Фучеджи, але й, за наявною інформацією, надала йому громадянство РФ і під цим приводом відмовила Україні у його екстрадиції. Крім того, в рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні-грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали пряму чи опосередковану участь в організації масових безпорядків в Одесі під російськими прапорами", – наголосили у МЗС.

 

Міністерство закордонних справ закликало міжнародне співтовариство "до подальших спільних зусиль з протидії російській пропаганді та дезінформації, які є важливим елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав".

 

У суботу Президент України Володимир Зеленський заявив, що він виступає за знайдення винуватців трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

 

"Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії. Сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. «Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?» – одне з них", – написав Зеленський у facebook.

 

Президент певен, що держава має зробити все, "щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня", а спільний виклик – зробити все, "щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних «цілей»".

 

03.05.2020

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