На Тернопільщині почались антитерористичні навчання Нацполіції і СБУ.

У Тернопільській області у середу, 28 квітня, стартували планові антитерористичні командно-штабні навчання правоохоронців Нацполіції та СБУ, повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

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Мешканців Тернополя сповістили, що навчання відбуваються у кількох локаціях у місті та на його околицях.

«28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Мета заходів – удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам».

Відповідно до повідомлення, відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.

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Містян попередили, що під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму: обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. Зазначається, що усі дії відбуватимуться в межах закону «з неухильним дотриманням прав і свобод громадян».

«Управління СБУ в Тернопільській області та працівники поліції просять краян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив у коментарі «Укрінформу», що через напругу на східному кордоні та нарощування агресивної риторики з боку РФ, Служба безпеки України вживає адекватних заходів протидії, перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави, а співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх регіонах країни.

«На сьогодні співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби. У більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі заплановані масштабні антитерористичні навчання. Тому ще раз підкреслюємо: СБУ цілодобово докладає усіх зусиль, щоб українці були максимально захищеними», – повідомив Артем Дехтяренко.