У Вашінґтоні та багатьох інших містах США запровадили комендантську годину.

Це зроблено через заворушення, спричинені вбивством у Міннеаполісі афроамериканця під час затримання поліцією.

У Вашінґтоні через акції протесту, які тривають вже тиждень, запроваджено комендантську годину. Вона діятиме з 23.00 до 06.00 за місцевим часом. Про це мер міста Мюріел Елізабет Бовзер (Muriel Elizabeth Bowser) оголосила на своїй сторінці в мікроблозі Twitter в неділю, 31 травня. За її наказом, місцевих поліціянтів у справі наведення порядку в місті підтримають солдати Національної гвардії.

Напередодні понад тисяча демонстрантів пройшлася маршем центром столиці США під час антирасистської акції протесту, скандуючи ім'я убитого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда і вигукуючи: «Ні расистській поліції!». Деякі демонстранти розпалили багаття, в які кидали феєрверки і петарди. Поліціянти застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб відтіснити натовп, який зібрався в парку Лафаєтт, через дорогу від Білого дому.

29 і 30 травня мирні протести у Вашінґтоні переросли в заворушення. Деякі демонстранти зводили барикади, підпалювали автівки і розмальовували будівлі графіті. За даними джерел CNN і The New York Times, в розпал протестів президент США Дональд Трамп на деякий час сховався в підземному бункері під Білим Домом. Як повідомляють журналісти, він провів там менше години.

Протести в США тривають вже сьомий день поспіль. До вечора 31 травня комендантську годину запровадили щонайменше в 40 американських містах, зокрема в Лос-Анджелесі, Маямі, Детройті, Сан-Франціско та Філадельфії. У них заборонено проведення будь-яких масових акцій після настання темряви.

Влада п'ятнадцяти штатів для наведення порядку задіяла солдатів Національної гвардії. Губернатори штатів Техас і Вірджинія запровадили надзвичайний стан.