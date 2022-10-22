У Білому домі планують перевірити Маска щодо загрози національній безпеці.

Підставою для цього стали «вигідні Путіну» твіти мільярдера про Україну.

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює питання про евентуальну перевірку дій найбагатшої людини на планеті Ілона Маска щодо загрози національній безпеці. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на свої джерела в Білому домі. «Ілон Маск часто використовує свій обліковий запис у Twitter як зброю», – стверджую аґенція.

За словами співрозмовників Bloomberg, американська влада, зокрема, планує перевірити угоду з купівлі соціальної мережі Twitter, в якій, окрім Маска, бере участь група іноземних інвесторів, а також заяви бізнесмена про роботу в Україні супутникової мережі Starlink, якою керує його компанія SpaceX.

Джерела Bloomberg заявили, що американським чиновникам видалася підозрілою нещодавня погроза Маска припинити постачання обладнання супутникового зв'язку Starlink в Україну, а також припинити фінансування цього зв’язку для ЗСУ. На їхню думку, бізнесмен займає «чимраз дружнішу позицію до Росії після серії твітів, в яких були викладені мирні пропозиції, вигідні президенту Владіміру Путіну».

Особливо гостро питання постало після того, як президент Eurasia Group Ян Бреммер (Ian Bremmer) розповів, що президент Росії Владімір Путін і засновник SpaceX Ілон Маск нещодавно розмовляли. Пізніше Маск написав у Twitter, що це твердження було неправдивим і що він не спілкувався з Путіним от вже 18 місяців – і навіть тоді, мова йшла про космос. Та Бреммер повторив своє твердження, написавши у Twitter: «Маск сам сказав мені, що розмовляв з Путіним і Кремлем безпосередньо про Україну. Він також розповів мені, які “червоні лінії” накреслив Кремль».

Згідно з даними аґенції обговорення в Білому домі щодо Маска наразі перебуває на початковому етапі. Американські чиновники та розвідслужби міркують над тим, які інструменти можна буде використовувати, якщо таки буде ухвалено рішення перевірити дії Маска. Розглядається варіант, що угоди та операції Маска перевірить Комітет із іноземних інвестицій у Сполучені Штати.

Нагадаємо, що засновник Tesla та SpaсeX Ілон Маск останніми тижнями зробив у Twitter кілька заяв про війну Росії проти України. Зокрема, він подав на розгляд своїх фоловерів мирні пропозиції про припинення війни, згідно з якими анексований Крим залишиться частиною Росії.

Водночас стало відомо, що компанія SpaсeX ще у вересні повідомила Пентаґон про намір припинити фінансування супутникового зв'язку Starlink для України. За словами Маска, компанія з початку війни витратила на це понад 80 мільйонів доларів. Проте згодом Маск заявив, що SpaceX таки продовжить безоплатно надавати Україні послуги Starlink.