Демократи спробували перетворити Вашінґтон на 51 штат.

У контрольованій ними Палаті представників вони ухвалили відповідний законопроєкт.

 

                                 Елеанора Нортон

 

Палата представників Конґресу США в п'ятницю, 26 червня, яка контролюється Демократичною партією, проголосувала за законопроект H.R. 51, який передбачає створення нового штату країни. Ним мав би стати Вашінґтон, який є столицею Сполучених Штатів і на даний час входить в округ Колумбія, що не належить до жодного зі штатів. Про це повідомило видання USA TODAY.

 

Ініціативу підтримали 232 члена Конгресу США. 180 проголосували проти, причому жоден з республіканців у Палаті представників не підтримав законопроєкту про зміну статусу Вашінґтона. Проти проголосував теж один демократ – Колін Пітерсон (Collin Peterson) з Міннесоти.

 

«Ми чудово розуміємо, що нам доведеться зіткнутися з опором республіканців в Сенаті і з опором в Білому домі, але ми зобов'язані заявити про свою позицію», – пояснила після підрахунку голосів представниця столичного округу в Конґресі, демократка Елеанора Голмс Нортон (Eleanor Holmes Norton).

 

Очікується, що законопроєкт буде відхилений в Сенаті, який перебуває під контролем республіканців. У Білому домі також заявили, що президент Дональд Трамп в будь-якому разі накладе на закон вето.

 

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала кричущою несправедливістю те, що мешканці столиці не мають можливості обирати повноправних представників до Конґресу США. В окрузі Колумбія мешкає 700 тисяч осіб – це більше, ніж населення таких штатів, як Вермонт чи Вайомінг. Проте, згідно з Конституцією, у столичних виборців немає права відстоювати свої інтереси в Конґресі, а єдиний делегат від округу – вже згадана 83-річна Елеанора Нортон – хоча засідає на Капітолійському пагорбі, але не має права голосу. Вона може лише виступати з трибуни законодавчого органу та працювати в комітетах.

27.06.2020

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