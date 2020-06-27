Демократи спробували перетворити Вашінґтон на 51 штат.

У контрольованій ними Палаті представників вони ухвалили відповідний законопроєкт.

Елеанора Нортон

Палата представників Конґресу США в п'ятницю, 26 червня, яка контролюється Демократичною партією, проголосувала за законопроект H.R. 51, який передбачає створення нового штату країни. Ним мав би стати Вашінґтон, який є столицею Сполучених Штатів і на даний час входить в округ Колумбія, що не належить до жодного зі штатів. Про це повідомило видання USA TODAY.

Ініціативу підтримали 232 члена Конгресу США. 180 проголосували проти, причому жоден з республіканців у Палаті представників не підтримав законопроєкту про зміну статусу Вашінґтона. Проти проголосував теж один демократ – Колін Пітерсон (Collin Peterson) з Міннесоти.

«Ми чудово розуміємо, що нам доведеться зіткнутися з опором республіканців в Сенаті і з опором в Білому домі, але ми зобов'язані заявити про свою позицію», – пояснила після підрахунку голосів представниця столичного округу в Конґресі, демократка Елеанора Голмс Нортон (Eleanor Holmes Norton).

Очікується, що законопроєкт буде відхилений в Сенаті, який перебуває під контролем республіканців. У Білому домі також заявили, що президент Дональд Трамп в будь-якому разі накладе на закон вето.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала кричущою несправедливістю те, що мешканці столиці не мають можливості обирати повноправних представників до Конґресу США. В окрузі Колумбія мешкає 700 тисяч осіб – це більше, ніж населення таких штатів, як Вермонт чи Вайомінг. Проте, згідно з Конституцією, у столичних виборців немає права відстоювати свої інтереси в Конґресі, а єдиний делегат від округу – вже згадана 83-річна Елеанора Нортон – хоча засідає на Капітолійському пагорбі, але не має права голосу. Вона може лише виступати з трибуни законодавчого органу та працювати в комітетах.