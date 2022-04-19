Білий дім запевнив, що й надалі постачатиме зброю Україні.

Вимогу Росії припинити постачання речниця Білого дому назвала «пустою погрозою».

США продовжать надавати Україні військову допомогу, незважаючи на обурення Росії. Про це заявила офіційна речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашінґтоні, скрипт якого опубліковано на офіційному сайті адміністрації президента США.

«Я не збираюся спекулювати на порожніх погрозах, чи то погрози з боку президента Путіна, чи російського керівництва», – сказала Псакі. Так вона відповіла на запитання щодо вимоги Росії припинити постачання озброєнь в Україну.

Псакі зазначила, що влада США зробила те, що й обіцяла в разі російського вторгнення Росії в Україну. «Президент Байден сказав, що ми робитимемо від самого початку, а саме: якщо вони вторгнуться, ми надамо значну допомогу в безпеці, економіці та підтримку українському народу. І ми будемо продовжувати робити саме це», – запевнила речниця адміністрації Джо Байдена.

Ми вже повідомляли, що напередодні Росія надіслала Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту під назвою «Про занепокоєння Росії в контексті масових поставок озброєння та військової техніки київському режиму» з вимогою припинити озброювати Україну. «Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для реґіональної та міжнародної безпеки», – йдеться у ноті. У Москві стверджують, що постачання США та НАТО «найбільш чутливих» систем озброєнь до України «підливає палива» у конфлікт.

Офіційний речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила цю інформацію, заявивши, що таку ноту Москва надіслала всім країнам, які надають військову допомогу Україні.