Галицькі хроніки COVID-19: 30 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭4 158‬‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 90 нових інфікованих: 19 – в Івано-Франківській, 56 – у Львівській (429 ПЛР-тестів) і 15 – у Тернопільській області (проведено 335 ПЛР-досліджень). На Львівщині четверо пацієнтів померли і ще один - на Франківщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині зросла до 3,8%.



За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2102 особи. За минулу добу – 77‬: 21‬ особа – у Тернопільській, 18 – у Львівській, 38 – в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 травня (09:30): 1160 випадків, 15 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Шумський район – 4 особи

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 травня (09:30): 1619 випадків, 56 нових

Львів – 31 особа

Пустомитівський район – 2 особи

Бродівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Дрогобицький район – 4 особи

м. Борислав – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 травня (09:30): 1379 випадків, 19 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.