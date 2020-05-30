Галицькі хроніки COVID-19: 30 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4 158 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 90 нових інфікованих: 19 – в Івано-Франківській, 56 – у Львівській (429 ПЛР-тестів) і 15 – у Тернопільській області (проведено 335 ПЛР-досліджень). На Львівщині четверо пацієнтів померли і ще один - на Франківщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині зросла до 3,8%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2102 особи. За минулу добу – 77: 21 особа – у Тернопільській, 18 – у Львівській, 38 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:30): 1160 випадків, 15 нових
м. Тернопіль – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Шумський район – 4 особи
Збаразький район – 2 особи
Кременецький район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:30): 1619 випадків, 56 нових
Львів – 31 особа
Пустомитівський район – 2 особи
Бродівський район – 11 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Дрогобицький район – 4 особи
м. Борислав – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 травня (09:30): 1379 випадків, 19 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.05.2020