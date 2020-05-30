Галицькі хроніки COVID-19: 30 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭4 158‬‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 90 нових інфікованих: 19 – в Івано-Франківській, 56 – у Львівській (429 ПЛР-тестів) і 15 – у Тернопільській області (проведено 335 ПЛР-досліджень). На Львівщині четверо пацієнтів померли і ще один - на Франківщині. Летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині зросла до 3,8%.

 


За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2102 особи. За минулу добу – 77‬: 21‬ особа – у Тернопільській, 18 – у Львівській, 38 – в Івано-Франківській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:30): 1160 випадків, 15 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Шумський район – 4 особи

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:30): 1619 випадків, 56 нових

Львів – 31 особа

Пустомитівський район – 2 особи

Бродівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Дрогобицький район – 4 особи

м. Борислав – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 травня (09:30): 1379 випадків, 19 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 30 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

30.05.2020

До теми

СО2: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн СО2 менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20 | | Наука
Навіщо Кремлю ще й Лівія?
Максим МУЛЯР
​Росія все глибше влізає у лівійський конфлікт, де фактично стикається у збройному протистоянні з Туреччиною. Навіщо це Кремлю?
29.05.20 | | У світі
На стежці (не)розумінння
Надійка Гербіш
Розповідаю історію ґетто, аби ми були свідомі того, що відбувається тепер. Нині на нас впливають через підміну сенсів. І нашу неготовність сприйняти Іншого можуть використати проти нас — нашої культури та наших ідентичностей. 
29.05.20 | | Штука
Навіть уві сні наш мозок чує
Мозок людини, що спить, розрізняє змістовну та позбавлену сенсу інформацію.
28.05.20 | | Наука
Без профанації
Остап Лозинський
Розвиток сучасної ікони – це дуже перспективний напрям, а особливо – для інтелектуального суспільства, яке вірить і думає на перспективу. Мусимо пам’ятати місію ікони.
28.05.20 | | Штука
Шептицький і Франко
Євген Нахлік
Лояльне ставлення Церкви до Франка зумовлювалося насамперед позицією саме митрополита Андрея. Коли Франко помер, а Шептицький перебував на засланні, позиція УГКЦ щодо участи священників у похороні не була прихильною
28.05.20 | | Минуле
Не нудно в Нагуєвичах
Юлія Овсяник
До роковин смерті Франка у Нагуєвичах презентують науковий збірник. Також музейна команда багато зусиль спрямовує на те, аби долучити до Франкової спадщини дітей і молодь.
28.05.20 | | Галичина
Пандемія змінить наші будинки та міста
Осаму Окамура
Декан факультету мистецтв та архітектури Технічного університету в Ліберці пояснює: «Ми будемо інакше сприймати міста, в яких живемо»
27.05.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.