Декларація Зеленського: Президент продав бізнес і приховав Оман.

Президент України Володимир Зеленський задекларував за минулий рік 28 602 468 гривень родинного доходу. Левову частину прибутку становлять кошти, отримані Президентом і його дружиною з продажу бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Президента.

Згідно з декларацією, із травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю й отримує заробітну плату лише в Державному управлінні справами. Зарплата від травня до грудня – 208 787 грн.

У 2019 році родина Президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина Президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.

Володимир Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації.

Також Президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я.

Компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. Згідно з даними звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 мільйонів 810 тисяч гривень, а вартість торгової марки "Розсміши коміка" – 14 мільйонів 650 тисяч гривень. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок на 5 мільйонів 48 тисяч гривень.

Також родина Зеленських одержала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

Водночас власник торгової марки "Розсміши коміка" відмовився внести до декларації свої вакації в Омані.

"Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини Президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються", – розтлумачили на Банковій.