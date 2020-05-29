Галицькі хроніки COVID-19: 29 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили ‭4068‬‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 85 нових інфікованих: 
21 – в Івано-Франківській, 50 – у Львівській (із 359 проведених ПЛР-тестів) і 14 – у Тернопільській області (проведено 649 ПЛР-досліджень). За добу зафіксували три смерті внаслідок коронавірусу на Івано-Франківщині, ще одна людина померла на Львівщині. Смертність від ускладнень COVID-19 у Галичині тепер становить 3,8%.

 


 
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2025‬‬ осіб. За минулу добу – 110‬: 60 осіб – у Тернопільській, 26 – у Львівській, 24 – в Івано-Франківській області.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:30): 1145 випадків, 14 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Кременецький район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:30): 1563 випадки, 50 нових

м. Львів – 34 особи

м. Сокаль – 1 особа

м. Червоноград – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Городоцький район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Бродівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 травня (09:30): 1360 випадків, 21 новий

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 29 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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