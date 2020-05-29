Галицькі хроніки COVID-19: 29 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 4068 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 85 нових інфікованих:
21 – в Івано-Франківській, 50 – у Львівській (із 359 проведених ПЛР-тестів) і 14 – у Тернопільській області (проведено 649 ПЛР-досліджень). За добу зафіксували три смерті внаслідок коронавірусу на Івано-Франківщині, ще одна людина померла на Львівщині. Смертність від ускладнень COVID-19 у Галичині тепер становить 3,8%.
За весь час пандемії у трьох областях загалом видужало 2025 осіб. За минулу добу – 110: 60 осіб – у Тернопільській, 26 – у Львівській, 24 – в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:30): 1145 випадків, 14 нових
м. Тернопіль – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Кременецький район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:30): 1563 випадки, 50 нових
м. Львів – 34 особи
м. Сокаль – 1 особа
м. Червоноград – 2 особи
Яворівський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Городоцький район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Бродівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 травня (09:30): 1360 випадків, 21 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 29 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.05.2020