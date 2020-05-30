США остаточно розривають відносини з ВООЗ.

Дональд Трамп назвав організацію маріонеткою Китаю.

Американський президент Дональд Трамп заявив в п'ятницю, 29 травня, що США припиняють відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я через ситуацію з пандемією коронавірусу. За словами глави Білого дому, ВООЗ перетворилася на «маріонетку Китаю». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Трамп підкреслив, що Організація так і не взялася за реформування своєї роботи, на чому США наполягають вже упродовж місяця.

«Китай повністю контролює Всесвітню організацію охорони здоров'я, незважаючи на те, що платить тільки 40 мільйонів доларів на рік у порівнянні з внеском США – приблизно 450 мільйонів доларів на рік. Ми детально описали реформи, які необхідно здійснити, і працювали з ними безпосередньо, але вони відмовилися діяти», – нарікав американський президент, виступаючи на прес-конференції в трояндовому саду Білого дому.

Трамп оголосив, що починаючи від сьогодні Сполучені Штати переривають свої відносини з ВООЗ. Кошти, які витрачалися на сплату членських внесків, будуть перескеровані на допомогу іншим країнам і на «невідкладні потреби глобальної громадської охорони здоров'я».

Нагадаємо, що 14 квітня Трамп призупинив надання коштів Всесвітній організації охорони здоров'я. Він звинуватив ВООЗ в тому, що організація підтримувала кампанію КНР з дезінформації і тим самим сприяла значно більшому поширенню коронавіруса SARS-CoV-2, який викликає пневмонію COVID-19.

19 травня, Трамп в листі на ім'я голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса висунув ультиматум , вимагаючи, аби той довів незалежність ВООЗ від Китаю і в 30-денний термін виков вимоги США щодо реформ організації.