Трамп погрожує взагалі вивести  США з ВООЗ.

Американський президент ставить перед міжнародною організацією жорсткий ультиматум.

 

 

Президент США Дональд Трамп закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) протягом 30 днів виконати вимоги Вашінґтона з проведення реформ. Якщо ця вимога не буде виконана, він погрожує не лише припинити фінансування ВООЗ, а й вивести США з організації. Про це йдеться в листі Трампа на ім'я голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, яке американський президент опублікував в ніч на вівторок, 19 травня, на своїй сторінці в Twitter.

 

«14 квітня 2020 року я призупинив виділення коштів Всесвітній організації охорони здоров'я до завершення розслідування моєї адміністрації щодо її провальних заходів у відповідь на спалах COVID-19. Це розслідування вже підтвердило багато поважних побоювань, про які я заявляв минулого місяця, а також виявило інші, які ВООЗ слід розглянути. Особливо насторожує відсутність незалежності від Китайської Народної Республіки», – йдеться в листі.

 

За словами Трампа, ВООЗ проігнорувала варті уваги повідомлення про спалах нового вірусу у Вухані на початку грудня 2019 року або навіть раніше. Крім того, організація не провела незалежного розслідування після появи даних, які розходилися з офіційною позицією Китаю. Трамп також стверджує, що в ВООЗ ще наприкінці минулого року знали про рівень небезпеки, яку являє собою новий коронавірус, але організація вирішила не ділитися цією інформацією з рештою світу.

 

Американський президент закликав ВООЗ довести свою незалежність від Китаю. Він також зазначив, що адміністрація США вже почала консультації з організацією про можливість її реформування. «Однак заходів потрібно вжити швидко. Ми не можемо втрачати час... Я не можу дозволити, щоб долари американських платників податків продовжували фінансувати організацію, яка в своєму нинішньому стані настільки явно не служить інтересам Америки», – застеріг Трамп.

19.05.2020

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