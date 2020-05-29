Сійярто перелічив Кулебі умови, при яких Угорщина зніме вето в НАТО щодо України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення щодо України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство, але також закон про мову.

Про це він заявив на пресконференції в Будапешті по завершенні зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, інформує видання "Європейська правда".

"Угорщина чекає на вирішення проблем із питанням освіти та із законом про використання державної мови. Тоді ми не будемо вже блокувати те, що блокуємо у зв’язку з НАТО", – заявив угорський посадовець.

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує всі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Втім, угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження. "Ми не хочемо зберігати блокування, наша мета – досягти домовленостей", – пояснив він.

"Ми бажаємо закрити всі дискусії, пов’язані із законом про освіту і про мову, і бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців на Закарпатті. Я сподіваюся, що ми це забудемо, що це піде в минуле", – сказав Сійярто, додавши: він розраховує, що ця зустріч дозволила наблизити компроміс.

Він не уточнив конкретних зауважень до закону про функціонування української мови як державної. Втім, відомо, що цей закон критикувала також Венеційська комісія, які запропонувала зміни, підтримані угорцями.

Прикметно також, що у своїх заявах після зустрічі з Кулебою Сійярто не згадав про потребу змінити закон, хоча до того Угорщина наполягала на необхідності таких змін. Раніше експерти також рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу без змін до освітнього закону.

Для Дмитра Кулеби то були перші невіртуальні переговори з моменту початку пандемії коронавірусу. Окрім того, поїздка в Угорщину – то перший візит голови української дипломатії за кордон з часу його призначення на посаду.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголосив, що оскільки авіасполучення між Києвом та Будапештом наразі немає (офіційно його відновлять тільки 15 червня), Кулеба "пішов на велику жертву, щоб ми могли вести переговори", подорожуючи автомобілем упродовж 14 годин на відстань понад 1000 км, інформує "Радіо Свобода".

Цікавим було й те, що угорський міністр одразу почав називати свого колегу з України "дорогий друже" і перейшов із ним на "ти".

Дружній тон учувався й у виступі Дмитра Кулеби. Він, як і Сійярто, говорив про обопільну зацікавленість у розбудові дружніх та добросусідських відносин, а також налаштованість відкрити нову сторінку двостороннього партнерства.

"Я би хотів наголосити, що немає жодного об’єктивного підґруття для того, щоб Україна та Угорщина мали проблеми. Нам треба відкрити нову сторінку і знайти рішення, які будуть вигідні для обох держав. Ми розраховуємо отримати від Угорщини повну підтримку у процесі євроанлантичної інтеграції України. Відтак Угорщина може розраховувати на те, що у Центральній Європі ми підтримуватимемо її ініциативи", – вважає Дмитро Кулеба.

На пресконференції у Будапешті Кулеба дипломатично не згадував про проблемне мовне питання, акцентуючи більше уваги на угорських інфраструктурних проєктах в Україні і розширенні можливостей роботи для українського бізнесу в Угорщині.