У Броварах посеред міста відбулася перестрілка між сотнею осіб: ділили пасажирів.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість ранковою перестрілкою в місті Бровари неподалік від Києва і прийняв доповідь міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо інциденту.

"Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті", – заявив Зеленський на зустрічі з Аваковим та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, інформує пресова служба Офісу Президента.

Приблизно о 7:00 у п'ятницю у Броварах просто посеред міста відбулася перестрілка за участю кількох десятків осіб, свідчить відео очевидця, зафільмоване із балкону одного з будинків. Троє осіб отримали поранення.

Згідно з повідомленням обласної поліції Київщини, "відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками".

Підрозділи поліції на місці події затримали 10 осіб зі зброєю. Згодом правоохоронці поінформували про затримання 20 осіб; декотрих "узяли" на Житомирщині.

Аваков доповів Зеленському, що, за однією з версій, конфлікт може бути пов’язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

З його слів, один автобус із озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці. "Київські перевізники покликали так званих тітушків, запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив Арсен Аваков.

Згідно з інформацією міністра, група з Вінниччини – це співробітники однієї з охоронних фірм.

Керівництво Національної поліції відсторонило від посади начальника обласного поліцейського управління Вінниччини Юрія Педоса. Начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби звільнили із займаних посад.

Як сказав Арсен Аваков Володимиру Зеленському, робота вінницької поліції викликає багато претензій. "Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", – здивувався міністр.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів. Розподілом займається Київська обласна державна адміністрація.

"Вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня", – написав Сапожко у Facebook.

Він повідомив, що міська влада зверталися до обласного керівництва та управління інфраструктури з пропозицію затвердити новий експрес-маршрут до краю Києва через Окружну дорогу, "але всі звернення були проігноровані". Замість того обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює існуючий, що й могло спричинити до конфліктів між перевізниками, вважає голова міста.