Щонайменше 6 осіб загинуло внаслідок стрілянини в Чікаго на День незалежності.

Невідомий зловмисник розстріляв святковий парад із даху сусіднього будинку.

 

 

У передмісті Чікаго в Гайленд-парку сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США, що відзначається четвертого липня. По це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Стрілянина розпочалася приблизно через 10 хвилин після початку заходу. Нападник, за свідченнями, перебував на даху одного з будинків. На місці злочину було виявлено гвинтівку.

 

Влада Чікаго підтвердила на пресконференції, що внаслідок стрілянини шестеро людей загинули і понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості й були шпиталізовані. У більшості з них вогнепальні поранення, кілька людей було травмовано внаслідок хаосу після початку стрілянини.

 

Зловмисник наразі залишається на волі, йому вдалося втекти з місця злочину. Поліція вважає, що стрілець був один – і, незважаючи на кинуту гвинтівку, він, швидше за все, як і раніше, озброєний і небезпечний. За словами речника місцевої поліції Крістофера Ковеллі (Christopher Covelli), підозрюваний, судячи з описів очевидців, – білий чоловік віком 18-20 років у білій чи блакитній майці. Наразі ведеться його пошук.

 

Це далеко не перша стрілянина з великою кількістю загиблих та постраждалих у США за останні тижні. У травні в Буффало в супермаркеті було вбито 10 людей і трьох поранено, а в Увальді в початковій школі було вбито 18 дітей і четверо дорослих, 18 людей поранено. У зв’язку з цим у червні Конґрес США ухвалив найжорсткіший за останні роки закон про контроль над обігом зброї.

04.07.2022

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