Карантин у Львівській області продовжили до 1 червня.



Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у регіоні. Тож карантин у Львівській області не послаблюватимуть щонайменше до 1 червня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

“З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні складають близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету Міністрів, обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо продовження режиму карантинних заходів. Зараз для нас першочерговим є збереження здоров`я і життів людей. Показники захворюваності і смертності цього тижня побили усі рекорди на Львівщині. З початку тижня померло 12 людей, ще понад 300 отримали позитивний результат на коронавірус. Наступне засідання заплановане на понеділок, 1 червня, з метою з’ясування ситуації щодо прийняття рішення про залишення в силі чи пом’якшення карантинних заходів”, – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис зауважив, що протягом останнього тижня зростає кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. За його словами, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для тих, у кого виявили СOVID-19, – 21%. Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів – 86 на 100 тис. населення. Відсоток інцидентності по Львову – 21,6, а наповненість ліжко-місць у Львові – 40%.

На погіршенні динаміки наголосив і керівник обласного лабораторного центру Роман Павлів: «Щодо припинення карантину чи його пом’якшення зарано говорити. Динаміка погіршується. Все більше людей, потрапляють до медзакладів із важкими формами. У Львові захворюваність надзвичайно висока».

Нагадаємо, сьогодні вранці у МОЗ України пояснили, яким критеріям має відповідати епідеміологічна ситуація в області, щоб можна було переходити до наступного етапу виходу з карантину та послаблювати обмеження. Львівщина не відповідає одному з трьох необхідних показників – кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення в області має становити менш ніж 12.