На Личакові вшанували памʼять Сергія Кульчицького.



Сьогодні, 29 травня, на Личаківському кладовищі у Львові вшановували памʼять генерал-майора, начальника управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України та Героя України (посмертно) Сергія Кульчицького. Сьогодні минає шість років від дня його трагічної загибелі біля гори Карачун на Донбасі.

Фото: loda.gov.ua

29 травня 2014 року бойовики збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України під Слов’янськом. Вертоліт доставив на гору Карачун продукти, воду та бронежилети українським військовим. Тоді загинуло 12 осіб – шість військовослужбовців Нацгвардії України, включаючи екіпаж гелікоптера: генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник Сергій Бульдович, майор Віталій Курилович, капітан Сергій Кравченко, прапорщики Валентин Білошкурський і Віктор Ліпський, а також шість працівників спецпідрозділу міліції. Дивом вижив один пілот.

Сергія Кульчицького поховали на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря, а на його честь назвали одну з вулиць у Львові. Представники влади, побратими, військовослужбовці Національної гвардії України, громадськість, рідні та друзі сьогодні поклали квіти та лампадки до могили Героя України. Також тут провели чин панахиди.

Перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик поклав квіти до могили полковника Національної гвардії України, Героя України (посмертно) Андрія Соколенка. Крім цього, присутні запалили лампадки та вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

В Івано-Франківську також ушанували пам'ять загиблих біля гори Карачун: до їхніх могил поклали квіти й відслужили панахиду на місці поховання.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

«6 років тому бойовики збили гелікоптер з поліціянтами, що прямували на ротацію. Серед загиблих військових – 6 з Івано-Франківщини: Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Лисенчук, Петро Остап’юк, Віктор Яков’як і Володимир Шарабуряк. Ви продовжуєте тримати для нас небо! Досі війна продовжує забирати життя українців. Але Герої не вмирають! Пам'ятаємо!» – написав на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

Згадують про загиблих біля гори Карачун і в Чортківському районі на Тернопільщині, звідки був родом батько Сергія Кульчицького. У Чорткові торік у серпні урочисто відкрили пам’ятник-погруддя Герою України генерал-майору Сергію Кульчицькому й алею слави Героям Чортківщини, загиблим у російсько-українській війні на сході України. На постаменті викарбували слова «Генерал із серцем солдата».

Фото: chortkiv.city