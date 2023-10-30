На Личаківському військовому цвинтарі демонтували радянські плити.

На Личаківському військовому цвинтарі сьогодні, 30 жовтня, відновили роботи з ексгумації давніх поховань. Наразі там демонтовують радянські плити. Про це повідомляє Львівська міська рада.

На Личаківському військовому цвинтарі триває процес дослідження й ексгумації поховань. Перший етап завершили у серпні. А вже сьогодні, 30 жовтня, розпочався другий етап – дослідження й ексгумація поховань на центральній алеї цвинтаря.

"У Львові вже давно розпочався процес деколонізації і декомунізації. Минулого року ми провели перейменування 53 вулиць. Протягом останніх місяців демонтовуємо пам’ятники, які стосуються деколонізації. Минулого тижня, зокрема, демонтували пам’ятний знак у с. Ситихові, і демонтовано, на першій стадії, надписи, які є на Пагорбі слави. Там ще буде демонтовано ряд скульптур. Очікуємо, що протягом найближчих тижнів ця процедура буде завершена. А сьогодні на Личаківському військовому цвинтарі, де поруч поховані наші Герої, розпочинаємо другий етап – перенесення плит з центральної алеї та ексгумацію", – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відтак на центральній алеї демонтують радянські плити, після чого будуть проводити ексгумацію останків. Зауважують, що тут може бути близько 3400 захоронень. Передбачають, що роботи триватимуть до кінця року, але все залежить як від погодних умов, так і від того, що буде виявлено під землею.

"Натомість дослідження другої частини газону – це вже буде третій етап досліджень. Адже є архівні фото, які показують, що верхня частина цієї території повністю була в похованнях", – додав керівник Меморіально-пошукового центру "Доля"Святослав Шеремета.

Святослав Шеремета раніше розповідав про результати досліджень на цій території – поховання йшли рядами і були на різній глибині, від 40 см до 2-х і більше метрів від рівня поверхні. Загалом знайдено останки 653 людей. З них 26 – періоду Першої світової війни, частина – Другої світової війни, а найбільше – повоєнного періоду.

Роботи з ексгумації на Личаківському військовому цвинтарі проводять на підставі всіх необхідних дозволів та погоджень від органів місцевого самоврядування та Міністерства культури України.

Згодом місто планує оголосити міжнародний архітектурний конкурс на будівництво на цій території Меморіального комплексу.