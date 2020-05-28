Топменеджери «Газпрому» приховували мільярдні збитки.

Проєкт газогону «Сила Сибіру», який має постачати газ до Китаю, опинився перед загрозою зриву.

 

 

Заступник керівника 307-го департаменту «Газпрому» Андрій Філіппов і головний геолог «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитро Ізосімов намагалися обдурити російський уряд і керівництво «Газпрому», щоби приховати масштаби проблем, які виникли під час освоєння Чаяндінського родовища. Про це свідчать внутрішні документи компанії, копії яких потрапили в розпорядження інформаційного порталу lenta.ru.

 

Документи свідчать про численні порушення при освоєнні Чаяндінського родовища, яке виступає ресурсною базою для газогону «Сила Сибіру», що має постачати газ до Китаю. Ці порушення робили за потурання, заступництва і навмисного замовчування згаданих осіб. І через ці проблеми весь проєкт ризикує опинитися під загрозою зриву.

 

За підрахунками lenta.ru, на геологорозвідку Чаяндінського родовища, розташованого в незайманій частині Сибіру, ​​«Газпром» і його дочірні фірми витратили близько 982 млн рублів. Для цього було проведено 20 держзакупівель, інформація про які була закрита. При цьому в пресслужбі «Газпрому» запевнили, що секретних закупівель компанія не проводить.

 

Видання пов'язує приховування інформації про тендери з внутрішнім звітом провідних інженерів «Газпрому», які працювали на Чаяндінському родовищі. У ньому повідомляється, що запасів родовища недостатньо для планового заповнення газогону «Сила Сибіру».

 

Загальні збитки держкомпанії «Газпром» від труднощів при освоєнні Чаяндінського родовища можуть становити понад 1,5 трильйона рублів. У цю суму входять витрати від 34 «сухих» (таких, що не підтвердилися) свердловин, які оцінюють приблизно в 500 млрд руб. втраченого прибутку з російсько-китайського контракту.

 

Окрім того, в оцінку втрат входять 2 млрд рублів, які «Газпром» витратить на ремонт свердловин через необачні рішення керівництва Чаяндінського родовища. І ще близько одного трильйона рублів доведеться знайти на будівництво газогону «Сила Сибіру – 2», який підтримуватиме функціонування «Сили Сибіру».

28.05.2020

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