У зоні ООС помер командир танкової бригади.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України помер 38-річний командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади підполковник Юрій Межаков.

Про це у Facebook повідомила пресслужба бригади.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил перестало битися серце командира 1 окремої танкової Сіверської бригади підполковника Юрія Межакова... Зупинилося серце патріота, воїна, захисника Батьківщині", – йдеться у повідомленні.

Як повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ" із покликом на пресслужбу оперативного командування "Північ", Межаков помер у четвер вранці в Донецькій області від зупинки серця. У березні йому виповнилося 38 років.

Підполковник Юрій Межаков став до командування 1-ю окремою танковою Сіверською бригадою у грудні 2018 року. Раніше, в 2014–2015 роках, обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади.

У Межакова залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей (віком 10 і 12 років).