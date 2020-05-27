МЗС назвало ницими заяви Шрьодера про українського посла.

 

Заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар назвав "підлою" та "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, а нині голови ради директорів "Роснєфті" Ґергарда Шрьодера, в котрій той порівняв українського посла Андрія Мельника із "карликом".

 

Про це йдеться у дописі Бондаря у facebook.

 

 

"Дуже підленько і низько як для екс-канцлера Німеччини. Але, як кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся... Цей коментар Шрьодера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима", – прокоментував заступник міністра, додавши, що МЗС не дозволить скривдити посла.

 

Як писав Z, 26 травня Ґергард Шрьодер презентував власний подкаст. У своєму коментарі кумпель російських нафтовиків розкритикував інтерв’ю Андрія Мельника берлінській газеті Tagesspiegel, в якому український дипломат скритикував заклики ексканцлера зняти санкції з Москви, а також змиритися з тим, що Крим належить Росії. Тоді Мельник назвав Шрьодера "топ-лобістом президента Росії Путіна", а самі заяви колишнього канцлера – "безсоромними".

 

Український амбасадор також запропонував німецькому політикові парі: "Ще за його життя Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході".

 

У своєму подкасті Ґергард Шрьодер зазначає: "Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і щодо Росії. Чому тоді чи то амбасадор, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?.. Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні... Це нікого не цікавить, навіть у Німеччині", – сказав Шрьодер.

 

Німецька преса неґативно сприйняла випади ексканцлера проти українського дипломата. Фактично всі газети, що писали про подкаст Шрьодера, скритикували його за "карлика". Наприклад, газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово – єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися, чи колишній канцлер при записі був тверезим. 

 

27.05.2020

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