В уряді Німеччини відмовилися посилити військову допомогу Україні.

В уряді Німеччини у відповідь на черговий заклик посла України Андрія Мельника надати Києву оборонну зброю заявили, що офіційний Берлін уже допомагає Україні у військовій галузі і своєї політики не змінюватиме.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе на брифінгу наголосила: "Незалежно від нашої обмежувальної політики щодо експортного контролю, фактом є те, що ми надаємо Україні багатосторонню підтримку, зокрема й у військовій галузі".

Вона згадала спорудження військового госпіталю в Україні, постачання медичного обладнання та санітарних матеріалів, а також лікування поранених українських військовослужбовців, зокрема й у шпиталях Бундесверу.

Натомість речниця федерального уряду Крістіане Гоффманн повторила позицію офіційного Берліна, що конфлікт навколо України має бути врегульований виключно політичними засобами, а не військовими. Німеччина, безумовно, підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, наголосила вона.

Речниця німецького уряду також нагадала, що українська проблематика цього тижня активно обговорюється. У цьому зв'язку вона згадала сьогоднішні переговори між Росією і США у Женеві, зустріч у середу Ради НАТО-Росія та обговорення у четвер європейської безпеки в межах ОБСЄ.

Посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю газетам холдингу Funke Mediagruppe закликав Німеччину "відмовитися від існуючої – з точки зору моралі абсолютно хибної – політики блокування і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням", адже українці мають повне право на самооборону.

Німеччина, на переконання посла, несе таку ж історичну відповідальність перед Україною за злочини нацизму, як і перед Ізраїлем. Саме тому, за його словами, Україна вправі розраховувати на "масивну військову підтримку" з боку Німеччини саме зараз, аби значно підвищити ціну нападу Путіна на Україну та встигнути йому запобігти.

Український дипломат підкреслив, що небезпека російського повномасштабного військового вторгнення в Україну досі залишається високою, Путін не відмовився від планів знищення української державності. Берліну, підкреслив Мельник, не варто недооцінювати цю перманентну небезпеку війни і легковажити нею.

Крім того, дипломат закликав уряд Німеччини пролобіювати якнайшвидший вступ України до НАТО та ЄС. На його думку, лише членство України в Північноатлантичному альянсі відіб’є в Путіна спокусу нападати на Україну.

Мельник, коментуючи переговори між Заходом і Росією цього тижня, зауважив, що було б наївним сподіватися на якісь прориви. Він порадив західним союзникам натомість запровадити негайні санкції проти Москви, поки не стало занадто пізно. Невід’ємною частиною цього санкційного каталогу він назвав остаточну зупинку проєкту "Північний потік-2".

Український амбасадор застеріг Німеччину від "політики умиротворення щодо дедалі агресивнішої Росії". Він закликав Захід "ставитися до Москви як до прокаженого, як до держави-парії, що має зазнати міжнародної ізоляції".