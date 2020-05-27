Ґергард Шрьодер по-хамськи висловився на адресу амбасадора України.

Так він відреагував на критику Андрія Мельника заяв німецького ексканцлера про Крим та російські санкції.

Колишній бундесканцлер Німеччини, а нині голова ради директорів «Роснефти» Ґергард Шрьодер (Gerhard Schröder) завів власний подкаст. Його прем'єра відбулася у вівторок, 26 травня. І зразу ж відставний політик різко висловився про амбасадора України в Берліні Андрія Мельника, котрий його критикував. Ексканцлер назвавши його «карликом» (Zwerg). Про це повідомила радіостанція Deutschlandfunk-Kultur.

Шрьодер став одним з небагатьох німецьких політиків вищого ешелону, у котрого з'явився свій аудіоподкаст. Долучитися до модного жанру 76-річному соціал-демократу допоміг його колишній прессекретар Бела Анда (Bela Anda). Подкаст має назву Agenda, саме так на початку нульових років називалася ключова реформа очолюваного Шрьодером уряду соціал-демократів і «зелених», яка змінила ринок праці в Німеччині.

Приводом для випаду Шрьодера проти Мельника стало інтерв’ю останнього берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат скритикував заклики ексканцлера зняти санкції з Москви, а також змиритися з тим, що Крим належить Росії. Мельник назвав Шредера «топ-лобістом президента Росії Путіна», а його заяви «безсоромними». Український амбасадор теж запропонував ексканцлерові парі: «Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топ-лобістові Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході».

У своєму подкасті Ґергард Шрьодер зазначає: «Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і щодо Росії. Чому тоді чи то амбасадор, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?» Анда підказує: «Амбасадор, так». «Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні... Це нікого не цікавить, навіть у Німеччині», – каже Шрьодер, при цьому не вимовляючи імені українського амбасадора – Андрія Мельника. Далі на цьому місці на записі чути склейку.

Німецька преса негативно сприйняла випади ексканцлера проти українського дипломата. Фактично всі газети, що писали про подкаст Шрьодера, скритикували його за «карлика». Наприклад, газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово – єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися в словах модератора Анди про те, що під час запису бесіди в адвокатській конторі ексканцлера в Ганновері вживають тільки воду і каву. «Не можна бути повністю впевненим, що так було до кінця запису», – іронізує газета, натякаючи на звичку Шрьодера вживати міцніші напої.