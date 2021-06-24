Кулеба не приймає ідеї Меркель запрошувати Росію на саміти ЄС.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про небезпечність ідеї відновлення самітів Росія-ЄС. Напередодні канцлер Німеччини Анґела Меркель висловилася за встановлення нових форматів співпраці ЄС із Росією.

 

 

"Відновлення самітів Росія-ЄС без прогресу з боку Росії було б небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС. Це може лише порушити політику невизнання, підірвати ефективність санкцій і, що ще серйозніше, відмовити Росію від виконання "мінських угод", — написав Кулеба у Twitter, перебуваючи у Брюсселі в рамках зустрічі міністрів закордонних справ України, Молдови та Грузії з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила у четвер, 24 червня, що Євросоюз повинен створити "механізми", аби "спільно й об'єднано" реагувати на російські "провокації". Таким чином Євросоюз навчиться "протидіяти гібридним атакам Росії", цитує "Німецька хвиля".

 

"Події кількох останніх місяців — і не лише в Німеччині — чітко показали, що цього недостатньо, коли ми нескоординовано реагуємо на безліч російських провокацій", — сказала канцлерка Німеччини під час виступу в Бундестазі. При цім Меркель вимагає чіткої єдиної реакції Євросоюзу стосовно Росії.

 

Зі слів канцлерки, через територіальну близькість та відповідальність перед "країнами східного партнерства" ЄС повинен "дати співмірну відповідь на російські дії". При цім голова німецького уряду назвала Україну, Білорусь та країни Західних Балкан.

 

Водночас Меркель вважає за необхідне ініціювати переговори з Росією з боку ЄС, щоб запобігти подальшому погіршенню відносин. З огляду на російські "провокації", ЄС повинен "шукати прямий контакт з Росією та російським президентом", зазначила вона, додавши, що Євросоюз тут повинен створити "формати обговорень".

 

Зі слів канцлерки, нинішнє завдання полягає в розробці "порядку денного спільних стратегічних інтересів" для Росії та ЄС. В якості прикладів Меркель назвала захист клімату, а також вирішення конфліктів у таких країнах, як Лівія та Сирія.

 

24.06.2021

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