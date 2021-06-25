МЗС України викликає послів Німеччини і Франції через реверанси у бік Путіна.

 

Міністерство закордонних справ України обговорить із послами Франції та Німеччини становище довкола ініціативи Парижу і Берліна про відновлення самітів Росія – Європейський Союз.

 

 

Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні у п'ятницю, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції. І хочемо краще розуміти, які наміри переслідують Берлін та Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії та їхньою роллю посередників у "нормандському форматі", – заявив Кулеба.

 

Міністр зауважив: щойно українські дипломати дізналися про ініціативу, вони відразу розпочали активну роботу.

 

"Я швидко скоординував позицію з Президентом Володимиром Зеленським, отримав від нього зелене світло і почав предметно працювати над тим, щоб на момент початку саміту... максимальна кількість країн Європейського Союзу і чиновників Європейської комісії, перше – знали позицію України – категорично проти цієї поправки, а друге – володіли достатніми аргументами для того, щоб відхилити цю німецько-французьку пропозицію", – розповів він.

 

До того ж, Дмитро Кулеба у twitter висловив подяку Європейській Раді за її позицію стосовно компромісів із Росією: "Вдячний Європейській Раді за заклик до Росії повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод як ключової умови будь-якої суттєвої зміни політики ЄС стосовно Москви. Реалістичний підхід замість недоотриманих подарунків", – написав Кулеба.

 

Як пишуть західні медії, федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон висунули пропозицію обдумати можливість організації в майбутньому саміту ЄС на рівні керівників держав та урядів за участю президента РФ Володимира Путіна.

 

Меркель публічно заявила, що ЄС слід домогтися прямого діалогу із керівництвом РФ, але одночасно виробити єдиний підхід до "провокацій" із боку Москви. З її слів, Європі також слід навчитися протистояти "гібридному наступу" Росії.

 

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі відхилили ініціативу з поступками Володимиру Путіну.

 

25.06.2021

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