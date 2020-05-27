Уряд розділив Міністерство енергетики та довкілля на два відомства.

 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу утворив окреме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, прийнявши рішення про реорганізацію Міністерства енергетики та захисту довкілля.

 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України", – написав він.

 

Таким чином, зі слів Мокана, створиться два окремі міністерства. Обидва міністерства є правонаступниками прав та обов'язків Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах, підкреслив він.

 

Представник уряду в парламенті також зазначив, що забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах у поточному році.

 

Проєкт постанови під час засідання уряду презентувала в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, зазначає аґенція "Укрінформ".

 

"Міністерством енергетики та захисту довкілля розроблено проєкт постанови "Деякі питання оптимізації системи органів виконавчої влади". Метою проєкту є оптимізація системи центральних органів виконавчої влади шляхом розмежування повноважень у сфері навколишнього середовища та енергетики, що дасть змогу комплексно формувати державну політику у цих сферах та уникнути конфлікту інтересів при реалізації державної політики", – сказала Буславець.

 

З її слів, інституційна спроможність Міністерства енергетики та захисту довкілля унеможливлює належний рівень формування та реалізації державної політики у сферах енергетики та захисту довкілля. "Це призводить до неузгодженості та конфлікту інтересів", – додала Буславець.

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України утворили у 2019 році шляхом об'єднання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (існувало з 9 грудня 2010 року) та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (існувало з 9 грудня 2010 року).

 

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