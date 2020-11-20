Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики.

Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні у п'ятницю ухвалив рішення звільнити Ольгу Буславець від обов'язків тимчасової виконувачки обовʼязків міністра енергетики.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Василь Мокан.

"Уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року №604 ("Про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Буславець О.А.)", – йдеться у повідомленні.

Новим виконувачем обов'язків міністра енергетики буде заступник міністра Юрій Миколайович Бойко (не слід плутати із тезкою колишнього міністра енергетики в уряді Миколи Азарова Юрієм Бойком, одним із лідерів "ОПЗЖ").

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Буславець за зміни, які вдалося реалізувати "в ці непрості для країни місяці", передала пресова служба Кабміну.

Шмигаль повідомив, що Буславець "залишається працювати в урядовій команді".

Поки Буславець очолювала міністерство, її звинувачували в підігруванні енергохолдингу "ДТЕК", котрий належить олігарху Рінату Ахметову. Сама чиновниця заперечувала ці закиди, стверджуючи, що вона "державна людина".