Суд заборонив УНІП не вважати герб дивізії "Галичина" нацистським.

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті та його колишнього голови Володимира В’ятровича через офіційний лист про відсутність підстав для прирівнювання символіки дивізії «Галичина» до нацистської.

Про це йдеться в рішенні ОАСК, прийнятому в середу.

Скаржником виступила громадянка України Наталія Мясникова, котру обурив лист від УІНП від 16 травня 2017 року. Суд задовольнив її позовні вимоги частково.

«…визнати протиправними дії Українського інституту національної пам’яті та голови Українського інституту національної пам’яті по наданню висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) згідно з чинним законодавством не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено», – оголосив суд.

ОАСК зобов’язав Український інституту національної пам’яті та його посадових осіб «утриматися від вчинення дій щодо поширення висновку про те, що символіка 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) згідно з чинним законодавством не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено».

Колишній директор УНІП народний депутат Володимир В’ятрович у своєму коментарі щодо рішення суду наголосив: ОАСК не ставив поза законом символіку дивізії «Галичина». В’ятрович трактує децизію Феміди в той спосіб, що вона висловила зауваження до процедури офіційної переписки.

«В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину, для мене залишається загадкою», – написав В’ятрович у Facebook.