Венедіктова анонсувала неприємності для безпорадного Холодницького.

 

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова звинуватила керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у безпорадності та неналежному виконанні обов’язків. Венедіктова пообіцяла неминучу реакцію зі свого боку на діяльність відомства Назара Холодницького.

 

Про це йдеться у заяві, яку поширив Офіс генпрокурора.

 

 

"Кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про споглядацьку позицію та цілковиту відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури, і така безпорадність не може більше залишатись без реагування генерального прокурора", – обурилася Венедіктова.

 

Генпрокурор керується словами Володимира Зеленського, який обіцяв "нещадно боротися з корупцією і показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах, як дехто раніше". "Я просто не маю права підвести очікування громадян України, Президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу", – затялася очільниця ОГПУ.

 

Ірина Венедіктова повідомила, що вивчення організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило численні порушення та неналежне виконання службових обов’язків керівництвом та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема її обурює, що "в актуальних та резонансних провадженнях" вже кілька років не завершено слідство і багатомільйонні збитки не відшкодовано.

 

Серед прикладів провальних справ Венедіктова назвала провадження про самовільне захоплення землі у Пущі Водиці колишнім заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним, справу щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці", в котрій фіґурує народний депутат Валерій Іщенко тощо.

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила у відповідь, що спілкування між структурними підрозділами Офісу генерального прокурора шляхом відеороликів "не відповідає світовим стандартам роботи правоохоронних органів".

 

"Робота САП та НАБУ не узгоджується із старими стандартами роботи правоохоронної системи, а запущений маховик антикорупційної боротьби неможливо спинити, адже він не залежить від прізвищ керівників. У силу специфіки роботи ми володіємо інформацією та добре розуміємо запущені так званими «політичними елітами» процеси перепідпорядкування нашої діяльності певним цілям, які не узгоджуються із завданнями кримінального судочинства", – відповіли в Антикорупційній прокуратурі.

 

Відомство Назара Холодницького закликало генерального прокурора "не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ганьбити правоохоронну систему".

 

САП вірить в успіх розпочатих справ. "Винні особи обов’язково понесуть передбачену законом відповідальність за вироками. І це мають бути саме вироки і саме суду, і виключно Вищого антикорупційного суду, а не «хотєлок» слідчого, детектива чи прокурора", – заявили в Антикорупційній прокуратурі.

 

27.05.2020

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