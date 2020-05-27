США готує нові санкції проти «Північного потоку – 2».

У цьому питанні в американському Конґресі існує консенсус між республіканцями та демократами

 

                                      Річард Ґренелл

 

США готові запровадити нові санкції проти газогону «Північний потік – 2». Про це амбасадор Сполучених Штатів в Німеччині Річард Ґренелл (Richard Grenell) розповів в інтерв'ю авторитетному німецькому діловому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня. Він зазначив, що Вашінґтон пильно стежить за пересуваннями суден-трубоукладачів, які можуть добудувати газогін.

 

За словами американського амбасадора, законопроєкт про нові санкції «може бути ухвалений швидко, незважаючи на виборчу кампанію» в США. «Подальші штрафні заходи знаходять схвалення серед усіх партій», – наголосив дипломат, котрий кількома днями раніше зустрівся з американськими сенаторами і конґресменами.

 

Річард Ґренелл не уточнив, у чому полягатимуть майбутні санкції. За версією видання, може йтися про заходи проти фірм, які обслуговують газогін, або компаній, які прийматимуть газ, що надходитиме з Росії.

 

Також Ґренелл закликав німецький уряд переосмислити свою політику щодо Росії. «Німеччині слід припинити годувати звіра в той час, як НАТО не отримує достатньої фінансової підтримки від німецької сторони», – зазначив амбасадор.

 

Офіційний Берлін, своєю чергою, висловив стурбованість твердженнями американської сторони. «Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не пасує для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями», – заявила речниця міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра (Peter Atlmaier).

 

Нагадаємо, що роботи з будівництва «Північного потоку – 2» на даний час припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території США.

27.05.2020

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