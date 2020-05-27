Франківського священника УПЦ МП оштрафували на 34 тисячі гривень.



Священника УПЦ Московського патріархату з Івано-Франківська оштрафували на 34 тисячі гривень за порушення карантинних обмежень. Про це йдеться у постанові Івано-Франківського міського суду від 21 травня, опублікованій у реєстрі судових рішень.

За інформацією видання "Курс", мова про ієрея Миколу Зеленюка. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, 21 квітня священник УПЦ Московського патріархату відправив службу в храмі, що на вул. Чорновола, 6-Б в Івано-Франківську. На службі були присутні близько 20 парафіян, з них 6–8 перебували у церкві, а решта – на вулиці біля храму. Як зазначив священник у пояснювальній записці, про те, що прихожани мали захистити себе масками, він знав, однак під час хресної ходи близько половини вірян було без масок. Також під час освячення люди були без масок і не дотримувалися правил карантину. Це зафіксували також поліцейські на відео.

Священник на розгляд справи в суді не зʼявився, хоча знав про час і місце судового засідання. У письмовому поясненні священнослужитель визнав свою провину у вчиненому, оскільки не забезпечив порядку дотримання антикарантинних заходів на території храму під час Великодніх святкувань.

Спасо-Преображенський храм. Фото: news.church.ua

Суд визнав священника винуватим у порушенні правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

Постанову може бути оскаржено в Івано-Франківському апеляційному суді впродовж десяти днів із дня її винесення.