Пентаґон спіймав Росію за перекиданням винищувачів до Лівії.

Бойові літаки Кремль планував використати для підтримки російських бойовиків, котрі воюють проти визнаного лівійського уряду.

Африканське командування збройних сил США (Africom), яке базується в німецькому Штутґарті, звинуватило Росію у відправці бойових літаків до Лівії, щоб підтримати російських найманців, які воюють на боці генерала Халіфи Хафтара проти міжнародно визнаного лівійського уряду. Відповідний пресреліз Africom опубліковало на своїй офіційній сторінці в Twitter.

У заяві, опублікованій у вівторок, 26 травня, говориться, що першу зупинку після вильоту з Росії винищувачі зробили в Сирії, де вони «були перефарбовані, щоб замаскувати їхнє російське походження» до прибуття в Лівію.

На думку американських військовиків, літаки були перекинуті до Лівії, щоб надавати підтримку з повітря російським найманцям зі сумнозвісної приватної військової компанії «Ваґнера», котрі воюють в Лівії на боці бунтівного фельдмаршала Халіфи Хафтара та його «Лівійської національної армії» (ЛНА) проти міжнародно визнаного уряду в Тріполі. Росія участь у конфлікті вперто заперечує.

«Тривалий час Росія заперечувала свою участь у лівійському конфлікті. Тепер же в цьому немає жодних сумнівів. Ми побачили, як Росія відрядила до Лівії винищувачі четвертого покоління, зафіксували кожен крок. Ні ЛНА, ні приватні військові компанії не можуть керувати цими винищувачами і підтримувати їхній стан без державної підтримки, яку вони отримують від Росії», – заявив командувач Africom Стівен Таунсенд (Stephen Townsend), котрого цитує телерадіокомпанія ВВС.

Africom також опублікувало фотографії, на яких зображені винищувачі, про які йдеться в пресрелізі.