Учителі Львівщини влітку опановуватимуть технічні засоби дистанційного навчання.

Протягом літа вчителі Львівської області опановуватимуть технічні засоби, які використовують для дистанційного навчання. Про це сьогодні, 26 травня, під час брифінгу повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

Фото: nus.org.ua

За словами Олега Паски, врахувавши переваги й недоліки дистанційного навчання протягом карантину, в ЛОДА надіслали запити в усі заклади загальної освіти області. Кожен заклад представив по одному учителю, який проходитиме навчання впродовж літа, аби опанувати використання технічних засобів навчання.

А вже з 1 вересня учителі, які заслухають такі курси, зможуть стати консультантами у своїх педагогічних колективах і навчити користуватися цими засобами інших педагогів.

Участь у такому курсі візьмуть понад 1100 працівників освітніх закладів Львівщини.

У загальних закладах середньої освіти Львівської області навчається 282 291 учень. З них 14 964 – випускники 11 класу.