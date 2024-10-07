Національну премію Global Teacher Prize Ukraine 2024 здобула вчителька з Івано-Франківська.

Найкращою педагогинею року в Україні за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 стала вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк. А вчителька з Львівщини Лариса Романишин визнана найкращою у номінації «Учитель хімії». Про це інформує «Освіторія».

Відомо, що переможниця премії Леся Павлюк однією з перших в Івано-Франківському ліцеї №7 почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Вчителька розробляє методичні посібники, курси та навчає інших педагогів. Поза уроками заохочує учнів до творчих і благодійних заходів, зокрема, на підтримку ЗСУ.

«Я щиро вірю в те, що наші учні та учениці в майбутньому зроблять Україну такою, про яку мріємо ми, про яку мріють вони. Ми формуємо цінності, які стануть факелами їхнього життя. Ми вчимо їх працювати разом. Ми вчимо їх приймати їхнє оточення зі своїми особливостями та потребами. Вчимо наших дітей чітко відрізняти, де добро, де зло. Вчимо ухвалювати рішення і відповідати за наслідки. Ми вчимо дітей мріяти і втілювати свої мрії в життя. Зараз втілилася в життя моя мрія. Я – надзвичайно щаслива!» – наголосила переможниця.

Леся Павлюк, як переможиця премії Global Teacher Prize Ukraine 2024 отримає мільйон гривень для власного освітнього проєкту та можливість вирушити в подорож на світову премію Global Teacher Prize.

Вчителька Лариса Романишин з села Крушельниця Львівської області. Вона навчає учнів у Сколівському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук Сколівської міської ради. Є викладачем у 7-11 класах трьох предметів – хімії, фізики та біології.

«Разом із нашими партнерами, фармацевтичною компанією Biopharma, відзначили вчителя в додатковій номінації – «Учитель хімії». Переможниця номінації Лариса Романишин. Вона починала свою кар’єру як інженер-хімік, але згодом перейшла в освіту», – зазначають в Global Teacher Prize Ukraine.

Серед професійних досягнень вчительки – перемога її команди в міжнародній програмі шкільних космічних експериментів Student Spaceflight Experiments Program, яка дозволяє учасникам відправити мінілабораторії для дослідження мікрогравітації на Міжнародну космічну станцію за допомогою космічного корабля «SpaceX Dragon» із центру NASA у Флориді.

«Бути вчителем – це не просто професія, це ще й велика відповідальність, покликання. Давайте надихати наших учнів, втілювати їхні мрії і показувати їм шлях», – акцентує Лариса Романишин.

Лариса Романишин отримала грошову винагороду – 500 тисяч гривень на власну освітню мрію, яку їй вручила директорка зі стратегічного розвитку компанії Biopharma.

Також цього року переможцями стали:

у номінації «Дошкілля» – вихователька Оксана Масовець з Кам’янця-Подільського;

у номінації «Вибір серцем» – вчитель історії з Дніпра Євген Кравченко. Він адаптує традиційне навчання для навчання історії учнів «Школи Супергероїв» – освітнього осередку при дитячій лікарні «Охматдит»;

у категорії «Інклюзивність» – учитель історії та географії з Харківщини Владислав Акименко;

у відзнаці STEM-учителів – Катерина Корзун з Дніпропетровщини, Лариса Романишин зі Львівщини, Ярослав Федько з Дніпра.

Нагадаємо, що престижну національну відзнаку Global Teacher Prize Ukraine організує громадська спілка «Освіторія», аби акцентувати на важливості вчительської професії. Попри війну, премія відбулася вже увосьме, бо, як звучить її гасло, вчителі – важливі!

У 2024-ому році 1210 освітян подали свої заявки, ще 2059 педагогів номінували українці – батьки, учні та колеги. Із цього числа після незалежного оцінювання і обрали спочатку зіркову десятку фіналістів, а тепер і переможницю. Як зауважили організатори, вперше за історію премії вибір експертного журі та голоси українців збіглись.