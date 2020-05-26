Медведчук уповає на сотні ікон і російські рублі.

Голова партії "Опозиційна платформа — За життя", кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук задекларував у своїй декларації за 2019 рік дохід розміром у 60 млн грн, колекцію ікон та антикварних книг, російську валюту.

Серед Медведчукових книг — фрагмент Біблії Ґутенберґа, видання, яке є точкою відліку історії друкарства у Європі; "Апостол" Івана Федорова, перша друкована книга в Україні; перше видання "Енеїди" Івана Котляревського 1798 року, яке вийшло без відома автора у Санкт-Петербурзі за 11 років до першого видання самого Котляревского, та низка інших рідкісних книг, перелічує сйт NV.ua.

У Віктора Медведчука в Києві є земельна ділянка площею 61 634 кв. м, земельна ділянка площею 800 кв. м, два житлових будинки — на 2113 кв. м та 311 кв. м, і господарські споруди площею 522 кв. м. Також він володіє чотирма земельними ділянками у Юрові, що в Макарівському районі Київської області, загальною площею 950 970 кв. м.

Дружині Медведчука Оксані Марченко належить 10 земельних ділянок у Києві загальною площею 5996 кв. м, житловий будинок в Києві площею 1173 кв. м, земельна ділянка на 5620 кв. м в окупованій Ялті, житловий будинок там само площею 371 м та нежитловий будинок з господарськими спорудами площею 749 кв. м.

Медведчук вказав у своїй декларації низку дуже цінних антикварних книг, якими володіє спільно з дружиною:

фрагмент Біблії Ґутенберґа, 1455 рік;

рукописне Євангеліє, XV століття;

"Тріодь Постная", 1555 рік;

Заблудівське Євангеліє, 1569 рік;

"Апостол" Івана Федорова, 1574 рік;

Венеціанський буквар, 1575 рік;

Віленське Євангеліє, 1575 рік;

Євангеліє Учительне, 1580 рік;

Граматика М. Смотрицького, 1648 рік;

"Вчення та хитрість ратного ладу", 1648 рік;

"Укладення" Олексія Михайловича, 1649 рік;

Опис України Г. Боплана, 1660 рік;

"Синопсис" І. Гізеля, 1680 рік;

колекція із 48 книг XVII ст.;

12 книг XVIII ст., серед яких перше видання Енеїди Івана Котляревського 1798 року (перших трьох частин), видане проти волі автора конотопським поміщиком Максимом Парпурою у Санкт-Петербурзі, сам Котляревський вперше видав Енеїду лише через 11 років — у 1809;

колекція з 1040 книг XVIII ст.;

"Слово о полку Ігоревім" 1800 року;

13 книг XIX ст., серед яких прижиттєві видання Пушкіна, Гоголя та Шевченка;

колекція з 3811 книг XIX ст.;

колекція з майже 3 тисяч книг XX ст.

У спільній власності Оксани Марченко та Віктора Медведчука також є низка картин та ікон, які в декларації детально не описані:

колекція зі 110 картин російських художників;

колекція з 80 картин українських художників кінця XIX — першої половини XX ст.;

колекція з 201 картини «закарпатських майстрів живопису»;

колекція зі 115 картин сучасного живопису;

колекція з 24 картин європейського живопису;

дві ікони XVII ст.;

колекція зі 115 ікон XVIII-XIX ст.;

колекція зі 110 ікон початку XIX — кінця XX ст.

Вікторові Медведчуку належать 23 дорогі наручні годинники: шість годинників Rolex, чотири годинники Breguet, два годинники Vacheron Constantin, годинник Parmigiani, два годинники Dolce and Gabbana, два годинники Patek Philippe, годинник Franck Muller, годинник Hublot, годинник Cartier, годинник Bovet та ще два золоті годинники, виробник яких не вказаний. Також він задекларував сім пар запонок з дорогоцінним камінням.

Ще 22 дорогі наручні годинники — власність Оксани Марченко. Також їй належить велика кількість ювелірних виробів. Серед задекларованого — одяг від Dolce and Gabbana, Prada, Oscar de la Renta, Valentino, Hermes, Armani, Chanel, Dior, Gucci, Givenchy, Kenzo та інших, іранські та італійські килими, люстри, сервізи, меблі та інше.

Віктору Медведчуку належить вісім автомобілів:

BMW 760i 2007 року випуску;

BMW 750Li 2010 року випуску;

MERCEDES-BENZ GL 550 2010 року випуску;

MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2010 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску;

TOYOTA LAND CRUISER 200 2015 року випуску;

RENAULT DUSTER 2018 року випуску;

MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2019 року випуску.

Також голова "ОПЗЖ" задекларував моторну яхту AZIMUT BENETTI SPA, AZIMUT 43 2006 року випуску.

Ще 11 автомобілів належать Оксані Марченко:

MERCEDES-BENZ S 500 2002 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 500 2007 року випуску;

LAND ROVER RANGE ROVER 2010 року випуску;

BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 2013 року випуску;

LEXUS LX 570 2014 року випуску;

TOYOTA LAND CRUISER 200 2014 року випуску;

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2015 року випуску;

RANGE ROVER 4.2 2007 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 600 2017 року випуску;

BMW X5 2019 року випуску.



З 2019 року Оксані Марченко належать акції зареєстрованої у Москві компанії Joint stock company "Investment proposals" вартістю майже 50 млн грн, з 2016-го — українське ТОВ "Гармонія" вартістю 160 млн грн, з 2017-го — кіпрське Tumillon Investments LTD вартістю 50 тисяч гривень та зареєстроване на Британських Віргінських островах Celkorivia Ventures LTD вартістю майже 1,3 млн грн.

Крім того, вона є кінцевим бенефіціаром майже ста компаній в Україні, в республіці Маршалові Острови, на Кіпрі, на Британських Віргінських островах, у Болгарії, у Сент-Кіттсі та Невісі, у Великій Британії, у Белізі, на Арубі, в Росії, на Мальті та в ОАЕ, вартість яких не вказана.

Оксані Марченко належать і вісім торгових марок чи комерційних найменувань, перерахованих лише за номерами.

Віктор Медведчук задекларував понад 60 млн грн доходів за 2019 рік, з них — 180 тис. грн депутатської зарплати, Оксана Марченко протягом 2019 року отримала понад 258 млн грн дивідендів.

Серед витрат Медведчука у 2019 році — понад 3 млн грн благодійного внеску на діяльність його організації "Український вибір" та понад 2 млн грн на діяльність "ОПЗЖ".

Майже 9 млн грн Медведчук витратив на послуги охоронні та юридично-інформаційні.