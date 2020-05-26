У Карпатах випав сніг.


У високогірʼї Карпат сьогодні випало близько 10-15 сантиметрів снігу, а місцями вітер надув перемети до 30-40 сантиметрів. Про це повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

 

Так вигладала гора Піп Іван Чорногірський сьтогодні вранці. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

 

На ранок сьогодні, 26 травня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила два градуси морозу, було туманно (видимість до 50 метрів), хмарно та падав сніг.

 

На території Івано-Франківщини сьогодні оголошено штормове попередження. 26–27 травня в області очікуються грози, місцями град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с, – повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. Температура повітря на території області становитиме від 2 (на високогір'ях) і до 14 градусів тепла.

 

Не краща погода й на Львівщині та Тернопіллі: протягом дня дощі, місцями грози з градом, шквали. За інформацією синоптиків, дощова погода утримається також завтра, 27 травня.

 

Фото: molbuk.ua

 

За прогнозами сайту AccuWeather.com, до кінця травня погода на території всіх трьох галицьких областей буде переважно дощовою. Трішки сухіше – 30-31 травня, втім у перших числах червня знову дощитиме. Хоча з приходом літа стане дещо тепліше – температура повітря зросте до понад 20 градусів.

 

26.05.2020

До теми

Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20 | | Штука
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20 | | Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20 | | Минуле
Карантинний путч в Росії: правда чи спекуляції?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На тлі пандемії падає рівень життя в Росії, а за ним і рейтинг Путіна. Чимраз частіше в інформпросторі з’являються спекуляції про скорий кремлівський переворот.
22.05.20 | | У світі
Рік без Марека
21 травня у Львові згадували засновника культурно-мистецького центру «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який рік тому раптово помер. Друзі та співробітники незабутнього Марека поширили у соцмережах спогади #рікбезМарека, де відзначили високу планку його організаторського хисту.
22.05.20 | | Штука
10 років галереї Гері Боумена
Богдан Мисюга
 У галереї Гері Боумена визначальними були актуальність мистецького продукту та високий смак. Тут 10 років звучав «інший Львів» — місто камерних професійних середовищ, не залежних від ідеології, політики та комерції.
21.05.20 | | Штука
Стація і околиці
Тарас Прохасько
Відстань є тою формою простору, яка дає можливість бути собою і перебувати у життєво необхідному контакті
21.05.20 | | Дискурси
Лиштва, поверхниця, низинка...
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Якою має бути вишиванка, щоб сприйматися не просто оздобленою гаптуванням блузою, а унаочненим виявом приналежності до нашої стародавньої культури і загалом – до нації?
21.05.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.