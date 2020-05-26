У Карпатах випав сніг.



У високогірʼї Карпат сьогодні випало близько 10-15 сантиметрів снігу, а місцями вітер надув перемети до 30-40 сантиметрів. Про це повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Так вигладала гора Піп Іван Чорногірський сьтогодні вранці. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

На ранок сьогодні, 26 травня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становила два градуси морозу, було туманно (видимість до 50 метрів), хмарно та падав сніг.

На території Івано-Франківщини сьогодні оголошено штормове попередження. 26–27 травня в області очікуються грози, місцями град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с, – повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. Температура повітря на території області становитиме від 2 (на високогір'ях) і до 14 градусів тепла.

Не краща погода й на Львівщині та Тернопіллі: протягом дня дощі, місцями грози з градом, шквали. За інформацією синоптиків, дощова погода утримається також завтра, 27 травня.

Фото: molbuk.ua

За прогнозами сайту AccuWeather.com, до кінця травня погода на території всіх трьох галицьких областей буде переважно дощовою. Трішки сухіше – 30-31 травня, втім у перших числах червня знову дощитиме. Хоча з приходом літа стане дещо тепліше – температура повітря зросте до понад 20 градусів.