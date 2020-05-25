На Франківщині запрацюють дитсадки. Наразі – лише 10%.

 

З 1 червня на Івано-Франківщині відновлять роботу дитячі садки. Щоправда, наразі працюватиме лише кожен десятий – 46 із 458 наявних в області. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.

 

 

«Починаючи з першого червня в області наразі планують відновити роботу 46 із 458 дитячих дошкільних закладів, – зазначив голова ОДА Віталій Федорів. – Усі вони працюватимуть згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я, щоб не допустити поширення хвороби. Однак просимо усіх батьків, хто має можливість залишатися вдома з дітьми, не відвідувати дитячі садочки».

 

Як розповів мер Франківська Руслан Марцінків, у місті відновлять роботу 10 дитсадків. Він також попросив батьків не віддавати дітей у садочки без нагальної потреби.

 

«Пам'ятаймо, що хоч тенденція зменшується, але карантин ще не завершився! Хоч маски вже не є обов'язковими на вулиці, та все ж це обов'язковий елемент у громадських приміщеннях та транспорті», – додав Марцінків.

 

Готуються до відкриття дитсадків і Тернопільщина та Львівщина. Зокрема, тут триває тестування на коронавірус працівників дошкільних закладів освіти. У Львові також організували навчальні вебінари для дитсадків, на яких говорять про ефективне прибирання та дезінфекцію приміщень, про гігієну рук, про дотримання санітарно-гігієнічних правил в умовах відновлення роботи садочків під час поширення коронавірусної інфекції. Щодня до такого вебінару можуть долучитися 300 осіб.

 

 

Від сьогодні, 25 травня, заклади дошкільної освіти можуть відновлювати свою роботу з дотриманням рекомендацій МОЗ. Зокрема, до дитсадків не впускатимуть дітей і працівників із температурою вище 37,2º С, приміщення необхідно дезінфікувати та провітрювати, а з дітьми радять проводити більше часу на свіжому повітрі.

 

Щоправда, на Львівщині про відкриття дитсадків наразі не йдеться, адже наразі вирішили не послаблювати карантин на території області щонайменше до 29 травня. На Тернопіллі від сьогодні послабили карантинні заходи в усіх районах, за винятком Кременецького. Івано-Франківщина починає послаблювати карантинні заходи на території всієї області.

 

25.05.2020

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