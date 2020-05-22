На Львівщині карантин не послаблюватимуть до 29 травня.



Динаміка захворюваності на COVID-19 на Львівщині не сприяє послабленню чи скасуванню карантинних заходів у регіоні. Відтак в області карантин продовжать до 29 травня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоровʼя і життя мешканців регіону. Ми свідомі того, що українці втомилися від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що за останній тиждень кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, зросла до 90 осіб. При цьому їхній стан важчий, порівняно з минулим тижнем.

«Якщо аналізувати показники, то ми входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, однак кількість хворих вказує на інше. В реанімації 30 людей, тоді як минулого тижня було 12», – додав пан Чемерис.

Керівник Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлів також підтримав продовження карантину, наголосивши, що динаміка в області та Львові зокрема погіршується і все більше людей потрапляють до медзакладів із важкими формами захворювання.

Відповідно до рішення комісії, з огляду на продовження карантину, до 29 травня на території області заборонено:

1) перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

4) відвідувати заклади освіти її здобувачам, окрім участі у пробному ЗНО, державній підсумковій атестації у формі ЗНО, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден;

5) проведення масових заходів із кількістю учасників більше ніж 10 осіб, окрім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

6) роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (окрім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, які надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім:

• діяльності з надання послуг громадського харчування на літніх майданчиках – за умови дотримання відстані не менш як півтора метра між місцями для сидіння за сусідніми столами, розміщення не більш ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);

• діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на виніс. При цьому актуальною залишається вимога використання засобів індивідуального захисту персоналом і відвідувачами (крім часу приймання їжі);

• діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС;

• діяльності музеїв, музеїв просто неба й історико-культурних заповідників – відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управління) без прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу респіраторами або захисними масками. За рішенням власника (органу управління) дозволено прийом відвідувачів, якщо персонал забезпечено засобами індивідуального захисту (захист обличчя, очей, рук), а відвідувачі використовують респіратори без клапанів видиху або захисні маски;

• здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (зокрема й у студіях та павільйонах) – за умови, що кількість осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, становить не більш ніж 50, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб і використання персоналом респіраторів або захисних масок;

• проведення в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів – за умови, що учасники використовують засоби індивідуального захисту;

7) здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.

Винятки становить перевезення легковими автомобілями, службовим чи орендованим транспортом працівників підприємств, закладів та установ, які працюють у сферах життєзабезпечення. При цьому водії та пасажири мають використовувати засоби індивідуального захисту. Дозволено також перевезення осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів – на підставі посвідчення донора чи довідки, виданої донору за місцем обстеження або здавання крові.

8) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово);

9) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, окрім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у таких пунктах;

10) закладам охорони здоров’я – проведення планових заходів з госпіталізації, крім:

• планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш ніж 50% (рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яким дозволено проведення планової госпіталізації в області, розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за посиланням http://covid19.gov.ua);

• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

• надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їхнього перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

Пацієнти, яким необхідно надати медичну допомогу у зв’язку з проведенням планових заходів із госпіталізації, мають пройти обов’язкове тестування на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я.