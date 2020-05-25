На Київщині розформували відділ поліції через зґвалтування.

 

Державне бюро розслідувань затримало оперуповноваженого та начальника одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції на Київщині за фактом зґвалтування та побиття.

 

Як повідомили в пресовій службі ДБР, вночі на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він одягнув на неї протигаз, кайданки та стріляв з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував.

 

 

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над головою. Внаслідок тортур чоловік отримав переломи ребер та носа.

 

Наразі слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

 

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України), катування (ст.127 ККУ) та перевищення службових повноважень з насильством (ч.2 ст.365 ККУ).

 

 

Вранці 25 травня Нацполіція поінформувала про затримання двох поліціянтів Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні жінки, котру викликали до постерунку для надання пояснень щодо крадіжок майна.

 

"24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження. Вона повідомила про побиття і зґвалтування. З її слів, до цього причетні співробітники поліції", — поінформували правоохоронці.

 

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив підозрюваних із посад, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу і розформував цілий підрозділ. У Кагарлику також проведуть переатестацію всього особового складу поліції. 

 

25.05.2020

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