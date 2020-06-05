Під парламентом спалили "міліцейський бобік" під час протесту проти Авакова.

Під будівлею Верховної Ради протестувальники спалили автомобіль УАЗ-469, стилізований під так званий "бобік", котрий використовувався радянською міліцією, під час акції протесту проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє hromadske.

Згідно з даними журналістів, перформанс зі старим автомобілем влаштували активісти "Голосу" – партії, котра першою виступила з вимогою відставки Арсена Авакова. Вони придбали машину за 500 доларів і розмалювали її напередодні акції.

Автомобіль палили під вигуки: "Аваков – чорт! Нам така реформа не потрібна!".

Вранці у п'ятницю, в день звіту Авакова перед парламентом, в урядовому кварталі проводять одразу чотири протестні акції.

Так, на 9:00 активісти влаштували акцію "Авакова у відставку". Організатори кажуть, що причиною таких вимог є нерозслідувані гучні справи та зловживання. Вони також закликають людей вийти на мітинги у регіонах.

Одночасно о 9-й розпочалася акція "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!" від "Голосу". "Депутати мають проголосувати за постанову про його відставку. Ти можеш нагадати депутатам про їх обов'язок – захищати людей", – закликали організатори.

О 10-й розпочали протест члени партії "Правий сектор".

Під стінами Кабінету міністрів на 14-ту анонсовано мітинг "Проти поліцейського свавілля в Україні", який організовують KyivPride та "Центр громадських свобод".

На акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова чоловік намагався вчинити самоспалення.

Про виконавця відчайдушного вчинку відомо, що це мешканець Нової Каховки Юрій Ляшенко. Сім’я Ляшенків прийшла на мітинг проти Авакова через рейдерське захоплення.

Зі слів Ляшенка, у них відібрали майно. У 90-х Ляшенки збудували офіційно кількаповерховий будинок під ПП "Атлас". Вони жили самі на останньому поверсі, а інші здавали в оренду бізнесу. Син Юрія, Максим Ляшенко, каже що перша спроба забрати будинок була у вересні 2018 року. А в 2019 році прийшло 20 бандитів і просто викинули всіх на вулицю. Сім'я написала заяву в поліцію, але справу 9 місяців не порушували. Ляшенки стверджують, що рейдерів покривала поліція.

Ляшенка врятували – працівники поліції збили вогонь із одягу.