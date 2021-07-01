Із в'язниці у США звільнено знаменитого коміка-афроамериканця Білла Косбі.

Він просидів за ґратами три роки з десяти за звинуваченням у сексуальному насильстві.

 

 

Суд у Філадельфії (штат Пенсільванія) в середу, 30 червня, скасував вирок 83-річному американському акторові Біллові Косбі. Про це повідомила телекомпанія CNN. Косбі в 2018 році був засуджений до 10 років в'язниці за вчинення протиправних дій сексуального характеру.

 

Рішення про скасування вироку було ухвалене через процесуальні порушення: звинувачення, за якими Косбі був засуджений, спиралися на свідчення, які були частиною угоди актора зі слідством. Тобто використовувати їх було незаконно.

 

Варто зазначити, що Косбі став першою знаменитістю, засудженою за домагання з часу появи ініціативи #MeToo. «Десятиліттями обвинуваченому вдавалося приховувати своє справжнє обличчя і свої справжні злочини», – заявив прокурор в обвинувальної промови. Актора, зокрема, звинуватили в тому, що в 2004 році він пригостив наркотиками, а потім зґвалтував співробітницю Університету Темпл Андрею Констанд (Andrea Constand).

 

Серед активісток #MeToo звістка про звільнення Косбі викликала обурення. «Я в шаленстві від цієї новини. Я особисто знайома з жінками, яких ця людина привела в несвідомий стан за допомогою наркотиків і зґвалтувала. Ганьба суду за таке рішення», – заявила актрорка Ембер Темблін (Amber  Tamblyn).

 

«Нинішенє рішення щодо Білла Косбі викликає не лише розчарування, а й стурбованість тим, що воно може перешкодити тим, хто шукає справедливості за сексуальне насильство в системі кримінального судочинства, повідомляти чи брати участь у судовому переслідуванні нападника», – зазначила сама жертва зґвалтування Андреа Констанд.

01.07.2021

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