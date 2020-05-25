Голову лабораторії звільнили через фальшування аналізів на COVID-19.

 

На Дніпропетровщині звільнили керівника обласного лабораторного центру МОЗ через сумнівну достовірність ПЛР-тестів. Спеціальна комісія підтвердила значні порушення в роботі лабораторії.

 

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної ради.

 

 

“Звільнено О. Штепу, керівника Лабораторного центру. Наказом МОЗ тимчасово виконувати обов’язки директора Лабораторного центру буде Інна Похмурко”, – йдеться в повідомленні.

 

В облраді нагадали, що в лабораторному центрі працювали комісії МОЗ та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID.

 

"Як результат роботи комісій — звільнення очільника лабораторного центру Олександра Штепи минулої п’ятниці", – підтвердили у пресслужбі.

 

В обласній раді зазначили, що за вихідні робота з проведення тестування населення Дніпропетровської області на COVID була повністю відновлена – загалом 1000 проб провели за суботу та неділю.

 

Наразі питання із затримкою проведення тестів в області вирішено, додали у пресслужбі.

 

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, коментуючи скликання комісії, заявляв: "Або це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки – наразі це встановлюють усі компетентні органи. Нарешті, всі потребують відповіді, на що насправді хворіють люди, в яких немає симптомів, та чи хворіють вони взагалі", – сказав Олійник.

 

Підозри викликав аналіз ситуації за 12 травня. "Ми зробили аналітичний зріз на 12 травня. Лише 5% людей, в яких лабораторно був підтверджений COVID-19, звернулись по допомогу із тими чи іншими симптомами. Тоді за статистикою було 550 хворих. 82% з них – це люди, яких перевіряли лише тому, що вони вважались контактними", – розповів голова облради, згідно з "Укрінформом".

 

“Багато речей не сходяться. У тому числі кількість хворих і тих, хто одужав. На сьогодні у багатьох з підтвердженою хворобою немає жодних симптомів. Навіть із тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавірусу у крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів на COVID-19, а хто – ні. Для цього потрібно додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємось", – розповів голова облради.

 

Водночас міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму дописі у Facebook назвав дії навколо лабораторних центрів, що нині проводять ПЛР-діагностику на COVID-19, диверсією.

 

“Бо під час епідемії паралізувати роботу лабораторій – це не просто несусвітня дурість. Це злочин”, – вважає Філатов.

 

Народний депутат від партії “Слуга народу” Кирило Нестеренко стверджує, що за його заявою поліція Дніпропетровської області відкрила провадження за “фактом підробки ПЛР-досліджень стосовно посадових осіб лабораторного центру”.

 

Як пояснили "Укрінформу" у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, 21 травня поліція дійсно проводила слідчі дії на території центру.

 

25.05.2020

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